Derbi parimaks valitud Kreida: tahaks rohkem selliseid mänge

Juubeliderbi parimaks mängijaks valitud Flora poolkaitsja Vladislav Kreida ütles, et kvaliteetse Levadia vastu oli vaja kõvasti tööd rassida. "Iga mees, kes tuli, andis 101 protsenti ja see on väga magus võit," sõnas ta.

Kreida viitas aprillis toimunud Tipneri karikavõistluste poolfinaalile, kus Flora 1:0 eduseisu teise poolajaga maha mängis. Pühapäeval toimunud derbis nad minimaalset edu käest ei andnud.

"Teadsime, et kui iga mees töötab taga lõpuni, kui me säilitame palli natuke rohkem kui karikamängus, siis meil on võimalus, kui kõik annavad 101 protsenti ja töötavad," ütles Kreida. "Võib-olla kui oleks parem väljak, meie oskused, siis kontras võime lüüa kaks-kolm ja mäng võiks läbi olla natuke varem."

Flora andis A. Le Coq Arenal 3000 pealtvaataja ees Levadiale hooaja esimese kaotuse. "Aitäh Levale, väga kõva võistlus. Tahaks Eestis rohkem selliseid mänge, kus tuleb nii palju inimesi. Kahjuks neid on paar korda aastas, aga täna nautisime," ütles Kreida.

Flora peatreener Norbert Hurt ütles, et meeskond oli raskeks tööpäevaks valmistunud. "Teadsime, et kaitses tuleb kõva kannatamine ja tuleb tugevalt mängida. Teadsime, et võitmiseks tuleb värav lüüa ja saime kiire värava ja selles mängus suutsime hoida lõpuni, vastane ei suutnud vastu lüüa," ütles juhendaja.

"Ütlesin poolajal, et tulgu või 30-40 nurgalööki, täna on selline päev, et tuleb need kõik ära kaitsta. Kogu fookus tuleb sinna viia, kaitses oli kasti läheda näha seda meelestatust - kuidas mindi blokkidesse, kuidas võideldi selle eest, et vastane ei saaks raami palli. Võeti selline hoiak lihtsalt," lisas ta.

Kas Flora hooaeg saab siit nüüd võiduka hoo sisse? "Tuleb samm-sammult ronida, tuleb edasi minna," vastas Hurt.