Flora andis juubeliderbis Levadiale hooaja esimese kaotuse

Kohtumise ainus värav sündis 19. minutil, mil Flora ründaja Mark Anders Lepik Levadia kaitseliinist mööda mängis. Bourama Fomba püüdis olukorra küll puhtaks lüüa, kuid Lepik sai jala vahele ning pall maandus seejärel Danil Kuraksini jalge ette. 21-aastase poolkaitsja saatis siis vasaku jalaga palli Levadia väravavõrku.

Pärast lõpuvilet tekkis mängijate vahel väike rüselus, kui Flora väravavaht Kristen Lapa vastaste poolehoidjate ees võitu tähistama hakkas. Levadia mängijad tõttasid siis puurilukult selgitusi küsima ning mitmele mängijale määrati hoiatuskaart.

Hooaja esimese kaotuse saanud Levadia jätkab Premium liigas tabeliliidrina (28 punkti), edestades lähimat konkurenti Nõmme Kaljut kaheksa silmaga. Järgmisel pühapäeval lähevad just need kaks meeskonda omavahel vastamisi.

Kolmandal kohal on 19 punktiga Paide Linnameeskond, sama palju punkte on kogunud Flora, kes jääb aga väravate vahe tõttu neljandale tabelireale. Viies on FC Kuressaare (11 p), kuues Tartu JK Tammeka (11 p), seitsmes JK Tallinna Kalev (9 p), kaheksas Pärnu JK Vaprus (8 p), üheksas JK Narva Trans (6 p) ning viimane on FC Nõmme United (5 p).

Premium liiga jätkub laupäeval.

Enne mängu:

Tallinna derbi ehk ajalooline vastasseis Eesti kahe suurima ja edukaima klubi vahel sündis 1999. aastal ning veerandsaja aasta jooksul on kõrgliigas omavahel mängitud 99 kohtumist, millest 40 on võitnud Levadia, 29 Flora ning 30 korda on mängitud viiki.

"See on ikkagi suur number ja äge vastasseis, kindlasti tahame me olla need, kes ikkagi võtavad kolm punkti ära selles sajandas suures derbis," kinnitas Levadia kapten Rasmus Peetson ERR-ile.

Kahe peale 25 Eesti meistritiitlit võitnud klubid pole tänavu liigamängus kohtunud, kuid aprilli alguses mindi omavahel vastamisi Evald Tipneri karikavõistlustel ja siis sai Levadia hilisest väravast 2:1 võidu.

"Karikamänguga sarnane olukord, seal kumbki kaotada ei taha ja mängus on kindlasti võit," märkis Flora peatreener Norbert Hurt. "Mõlemad meeskonnad on motiveeritud, tuleb hoida külma pead ja ei tohi teha rumalaid kaarte, rumalaid vigu, kust see mäng võib hakata kerima teises suunas. Ma arvan, et tuleb targasti mängida seda mängu."

Mõlemad meeskonnad tulevad pühapäevasele mängule vastu võidu pealt. Flora sai viimati võõrsil 3:0 jagu Tallinna Kalevist ning Levadia võttis kodumurul olulise 1:0 võidu Paide Linnameeskonna üle.

Curro Torrese juhendatav Levadia on hooaega võimsalt alustanud. Tabeliliider on senisest kümnest kohtumisest teeninud üheksa võitu ja ühe viigi ning Florat edestatakse juba tosina punktiga. Võidu korral kasvaks Levadia edu lähima jälitaja Nõmme Kalju ees 11-punktiliseks.

Tiitlikaitsjal Floral on praeguseks kirjas neli võitu, samapalju viike ja kaks kaotust, mis annab neile liigatabelis neljanda koha. Võiduga tõuseks Flora kolmandal kohal oleva Paidega võrdsetele punktidele.

Mängu peakohtunik on Karl Koppel, abikohtunikud Jaan Roos ja Thor Vaas ning neljas kohtunik Tanel Üprus.