Levadia alistas kaotusseisust Flora ja tagas koha poolfinaalis

Flora asus kohtumist favoriit Levadia vastu 37. minutil juhtima, kui Danil Kuraksini söödu realiseeris väravaks Erko Jonne Tõugjas. Kolm minutit pärast teise poolaja algust õnnestus Levadial nurgalöögi järel viigistada. Värava sai enda nimele Mihkel Ainsalu.

Kohtumise viimastel minutitel tegi Tõugjas vea vastaste Felipe Feliciole ja kohtunik määras penalti, mille Joao Pedro kindlalt ka realiseeris. Seejärel läks väljakul kahe meeskonna vahel nügimiseks, mille tulemusel sai Felipe Felicio kaks kollast ja eemaldati.

Levadia kapten Rasmus Peetson tähtsustas meeskonna tahtejõudu. "Eks derbides loeb see, kes rohkem tahab. Duellides olime tugevad," kiitis ta omasid. "Esimene poolaeg mängisime tegelikult väga hästi, aga viimane puude jäi tegemata. Teist poolaega alustasime superhästi, lõime kohe värava ja saime initsiatiivi. Lõpus võtsime jõuga ära. Väga hea meel!"

Flora poolkaitsja Markus Soometsa sõnul on nende esitus kaotusest hoolimata ilmselt isegi selle aasta parim. "Kaks väravat, mis saime, olid standardist. Korner ja penalti. Kindlasti välditavad," hindas ta. "Ma arvan, et pakkusime mänguliselt Levadiale väga tugeva väljakutse. Midagi, mida neil pole veel liigas olnud. Seekord murdsid meid maha, aga see on karikas - liigas võib olla teistmoodi."

Kolmapäeval kohtuvad ülejäänud veerandfinaalides Nõmme Kalju FC - JK Tallinna Kalev, Läänemaa JK - Viimsi JK ja Paide Linnameeskond - FC Kuressaare.