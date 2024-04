VIDEO | Olümpiatuli alustas merereisi Prantsusmaale

Pariisi mängude korralduskomitee esimees Tony Estanguet võttis olümpiatule vastu 1896. aastal esimesi tänapäevaseid olümpiamänge võõrustanud Panathenaiko staadionil.

Paris 2024 has the Olympic flame!



Mr. Tony Estanguet, President of the Paris 2024 Organising Committee, receives the Olympic torch in the Panathenaic Stadium in Athens.



A historic moment!#OlympicTorchRelay | #Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/AXoKQPLcmV — The Olympic Games (@Olympics) April 26, 2024

Laupäeval alustas olümpiatuli 11 päeva pikkust merereisi Marseille'i, kus toimuvad olümpiamängude purjetamisvõistlused ning algab 68 päeva kestev olümpiatõrviku teekond.

The Olympic flame leaves the Panathenaic Stadium in Athens and will soon be in France.



⚓ On Saturday, it boards the French ship Belem, bound for Marseille.#OlympicTorchRelay | #Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/AcLAdt8d4K — The Olympic Games (@Olympics) April 26, 2024

Kahe kuu jooksul külastab tõrvik 400 Prantsusmaa linna ja asulat ning ka Cannes'i filmifestivali. Ühtlasi reisib tuleleek üle ookeani Prantsuse Guajaanale ja Tahitile, kus toimuvad olümpiamängude surfivõistlused.

Tõrvik naaseb Prantsusmaale 18. juunil ja jõuab Pariisi 14. juulil. Olümpiatuli süüdatakse Pariisis 26. juulil.