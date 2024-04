Jõulumäe keskuse rajaja Enn Tasalain pärjati elutööpreemiaga

Pärnu külje all asuv Jõulumäe on Eesti tervisespordi üks tähtsamaid keskusi. Selle rajaja Enn Tasalain pärjati tehtu eest olulise tunnustusega.

Kui teisipäeval Jõulumäel Terviseradade seminaril osad päevakorrateemad räägitud said, tehti korraks pausi ja hüüti välja Jõulumäe keskuse rajaja Enn Tasalaini nimi, et anda talle üle Eesti Terviseradade esimene elutööpreemia.

"Silmad on märjad jah," tunnistas teenekas spordientusiast ERR-ile. "Sellist tunnustust ei oleks ma ilmas oodanud ja eriti veel sellise töö pealt, mille eest see tunnustus mulle anti."

Praeguseks on Jõulumäest kujunenud üks hinnatumaid Eesti spordikeskusi nii suvel kui ka talvel. See kõik sai alguse 48 aastat tagasi, kui Enn Tasalain kaheksa asutust kampa võttis ja Pärnumaale keskust rajama hakkas. Algus oli raske, tänapäeva mõistes kohati isegi arusaamatu.

"Tulime siia metsa, siin oli üks vana talumaja, mis oli vaja ära osta, ja hästi võsastunud koht oli see. Sellest on kõik alguse saanud," meenutas ta. "Me jagasime algaastatel isegi seda, mitu riidepuud sinu asutus meile toob. Võib-olla see ütleb algaastate kohta kõik."

"Mina tunnen kõige rohkem rõõmu, kui parkla on täis ja inimesi käib siin hästi palju. See on olnud kogu aeg minu unistus ja minu moto on olnud ka see, et riik peab seisma hea, et inimene on terve. Selleks ta peab looma tingimused ja selle nimel oleme kõik 48 aastat töötanud."