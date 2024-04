Kergejõustiku otsus OM-il auhinnaraha maksta pahandab teisi spordialasid

WA teatas eelmise nädala alguses, et jagab Pariisis kergejõustikualade olümpiavõitjatele kokku veidi üle kahe miljoni euro. Kõik 48 kuldmedalisti teenivad ligi 46 000 eurot, nelja aasta pärast saavad Los Angeleses auhinnaraha ka hõbeda ja pronksi võitnud sportlased.

"Arvame, et see on vastuolus olümpiavaimuga," rääkis rahvusvahelise rattaspordiliidu (UCI) president David Lappartient teisipäeval Kreekas toimunud traditsioonilisel olümpiatule süütamise tseremoonial.

"WA ettepanekut ei arutatud, see tehti teatavaks ROK-i juhatuse koosolekul. Olümpiamängud peaksid tähendama tulude jagamist ning rahvusvaheliste sportlaste võistlemist, mitte seda, et kogu raha jagatakse tippudele. Kui kogu raha läheb neile, kaovad võimalused teiste jaoks üle kogu maailma," sõnas Lappartient.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu otsust on teiste seas kritiseerinud viiekordne sõudmise olümpiavõitja Steve Redgrave, kes nimetas seda teiste spordialade suhtes ebaausaks. Temaga nõustus teisipäeval ka rahvusvahelise sõudeliidu president Jean-Christophe Rolland.

"Peame tagama, et meil on ka homme sportlaseid. Austaksin WA otsust, kui see puudutaks vaid nende ala, aga olümpiamängud koondavad paljusid spordialasid. Meil oleks võinud olla diskussioon. See otsus ei puuduta vaid sportlasi, vaid ka paljusid teisi," sõnas Rolland.