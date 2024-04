Ajalooline otsus: kergejõustiku olümpiavõitjad saavad Pariisis auhinnaraha

Kergejõustik saab Pariisis esimeseks olümpiaalaks, kus võitjatele antakse lisaks medalitele ka rahaline preemia. Rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) jagab võitjatele kokku 2,4 miljonit dollarit (üle 2,2 miljoni euro) ehk kõik 48 kuldmedalisti teenivad 50 000 dollarit (ligi 46 000 eurot).

Alaliidu president Sebastian Coe ütles, et WA on muutust planeerinud 2015. aastast. "See on jätk toona alanud teekonnale, milles WA tahab suunata kõik rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt saadud raha tagasi meie sporti," ütles Coe.

"Olümpiamedali, pühendumuse, keskendumise ja oma riigi esindamisele turuväärtuse määramine ei ole võimalik, aga meie jaoks on tähtis, et osa meie sportlaste toodetud tulust suunatakse tagasi neile, kes teevad olümpiamängudest vaatemängu," lisas WA president.

Coe lisas, et 2028. aasta olümpiamängudel Los Angeleses saavad auhinnaraha ka hõbe- ja pronksmedalistid.