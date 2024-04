VIDEO | Kreekas süüdati Pariisi olümpiatuli

Et Olümpia kohal oli taevas teisipäeval pilves, ei saanud tseremoonial ülempreestrinnat kehastanud Kreeka näitlejanna Mary Mina tuld süüdata traditsioonilisel viisil ehk nõguspeegli abil päikesekiiri koondades. Selle asemel kasutati varutuld.

The Olympic flame for #Paris2024 is lit! #Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/1odw4ga9G0

Esimesena tegi Olümpias süüdatud tõrvikuga lühikese jooksutiiru kreeklasest sõudmise olümpiavõitja Stefanos Ntouskos, kes andis tõrviku edasi korraldajamaa esindajale, kolmekordsele ujumise olümpiamedalistile Laure Manaudoule. Järgmised 11 päeva kantakse tõrvikut Kreekas ning Pariisi mängude korraldajad saavad tõrviku ametlikult enda valdusesse 1896. aastal esimesi tänapäevaseid olümpiamänge võõrustanud Panathenaiko staadionil.

Stefanos Ntouskos, an Olympic champion in rowing, is the first torchbearer of the #Paris2024 #OlympicTorchRelay. #Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/YTHkG9rIVA