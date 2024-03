Soovimatu suudlus võib tuua Luis Rubialesele vangistuse

Luis Rubiales oli Hispaania jalgpalliliidu president, kui Hispaania naiskond krooniti mullu suvel maailmameistriks. Auhinnatseremoonia kestel suudles Rubiales koondise mängijat Jennifer Hermosot otse huultele. Tegemist ei olnud konsensuliku aktiga.

Rubiales sunniti oma ametist lahkuma, kuid hispaanlane on seni oma süüd eitanud. Uudisteagentuuri Reuters andmetel esitas prokurör Marta Durantez aga Rubialese vastu süüdistuse seksuaalses rünnakus ja veel ühe väidetava sunniviisilise tegevuse eest pärast suudlust.

Nende süüdistuste eest saab karistada vastavalt ühe aasta ja pooleteise aasta pikkuse vanglakaristusega ehk teoreetiliselt ähvardab endist jalgpalliliidu presidenti kahe ja poole aasta pikkune vanglakaristus.

Lisaks Luis Rubialesele on süüdistused esitatud ka rahvusnaiskonna endise peatreener Jorge Vilda, koondise praeguse spordidirektori Albert Luque ja alaliidu turundusjuhui Ruben Riviera vastu, et nad sundisid Hermosot ütlema, et suudlus oli konsensuslik.

Süüdistuse järgi survestasid mainitud isikud teda pidevalt, sealhulgas sõprade ja perekonna kaudu. Kõik kolm on kohtu ees oma süütegu juba eitanud. Süüdimõistmisel ähvardab neid aga pooleteise aasta pikkune vangistus.

Lisaks soovib prokurör, et mehed maksaks Hermosole 100 000 eurot kahjutasu, millest vähemalt poole peaks välja käima Rubiales. Samuti taotles prokurör Rubialesele ka lähenemiskeeldu, mille järgi ei tohiks ta Hermosole järgneva seitsme ja poole aasta jooksul läheneda enam kui 200 meetri kaugusele ega temaga suhelda.

Juhtum pärast naiste maailmameistrivõistluste finaali tekitas laialdast vastukaja nii Hispaanias kui ka ülemaailmselt. Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) peatas kõigepealt Rubialese ametikohustused ja jättis ka apellatsiooni esitamise järel jõusse kolmeaastase jalgpallis tegutsemise keelu.