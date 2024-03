Gruusia jalgpallikoondis pääses esmakordselt EM-finaalturniirile

Gruusia ja Kreeka kohtumises ei lasknud kumbki meeskond endale 120 minuti jooksul väravat lüüa, mis tähendas, et EM-ile pääseja selgus alles penaltiseerias.

Gruusia poolel eksis ainsana kolmas lööja Georges Mikutadze. Kreeklaste esimese lööja Anastasios Bakasetase penalti suutis grusiinide puurilukk Giorgi Mamardašvili tõrjuda ning neljas lööja Georgios Giakoumakis saatis palli raamidest mööda. Gruusia viies lööja Nika Kvekveskiri seejärel penaltipunktil ei vääratanud ja vormistas omadele 4:2 võidu.

Esimest korda EM-pileti lunastanud Gruusia kuulub finaalturniiril F-alagruppi koos Portugali, Türgi ja Tšehhiga.

A pitch invasion in Tbilisi as Georgia qualify for the European Championship for the first time in their history.pic.twitter.com/Qzet98sxMn