Vittozzi kerkis esimeseks, prantslannad jõudsid Tandrevoldile lähemale

Vittozzi läbis esimesed kolm tiiru ülikindlalt, eksis siis viimases tiirus korra, aga see midagi erilist ei muutnud ja itaallanna teenis ajaga 28.15,9 esikoha.

Vittozzile järgnesid neli prantslannat: teiseks jäi Lou Jeanmonnot (3; +12,2), esikolmikusse mahtus veel Justine Braisaz-Bouchet (3; +19,4), neljanda koha saavutas Julia Simon (3; +1.03,2) ning viiendaks jäi Gilonne Guigonnat (2; +1.07,6).

Enne sõitu veel üldarvestuses napilt juhtinud norralanna Ingrid Landmark Tandrevold jättis püsti neli märki ning lõpetas 19. kohaga (4; +1.49,6).

Karjääri esimest MK-sarja üldvõitu jahtiv Vittozzi kerkis üldarvestuses esimeseks (1071 punkti) ja edestab nüüd Tandrevoldi (1010 p) 61 silmaga. Jeanmonnot'l on hooaja viimase sõidu eel 978 punkti, Braisaz-Bouchet on temast kolme punkti kaugusel ja Simonil on 958 silma.

Sel hooajal kaks jälitussõitu võitnud Vittozzi teenis ühtlasi ka jälitussõidu väikese kristallgloobuse, kogudes hooaja peale 398 punkti. Simon jäi selles arvestuses 384 punktiga teiseks, Jeanmonnot 378 silmaga kolmandaks.

Nii 31. startinud Regina Ermits kui 37. startinud Tuuli Tomingas eksisid kuuel lasul ning kaotasid kohti. Tomingas saavutas hooaja eelviimasel etapil 43. koha (6; +4.05,0), Ermits saavutas 49. koha (6; +4.35,0).

Pühapäeval on kavas veel ühisstardist sõit, kus asub rajale ka Tomingas. Ermitsa jaoks on hooaeg lõppenud. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.00.

Enne sõitu:

Vastavalt sprindi tulemustele saab esimesena rajale itaallanna Lisa Vittozzi, keda asuvad jälitama prantslanna Lou Jeanmonnot (+0.06) ja šveitslanna Lena Häcki-Gross (+0.09).

Vähem kui pool minutit pärast liidrit pääsevad rajale ka prantslanna Julia Simon (+0.19), rootslanna Hanna Öberg (+0.21) ja austerlanna Anna Gandler (+0.28).

Tegemist on hooaja eelviimase etapiga ja seis MK-sarja üldarvestuses on pingeline: Vittozzi jääb liider Ingrid Landmark Tandrevoldist (Norra) vaid seitsme silma kaugusele. Seejuures saab Tandrevold laupäeval lähte alles 17. kohalt, kaotades Vittozzile minuti ja kahe sekundiga.

Jälitussõitu pääses ka kaks eestlannat: Regina Ermits on läheb rajale 31. (+1.40) ja Tuuli Tomingas 37. kohalt (+1.54).