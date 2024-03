Koondislane Pantrite edukast hooajast: see annab Eesti hokile hea tõuke

Kui hooaja algul oli teadmatust selles osas, kuidas Panter senisest tugevamal tasemel hakkama saab, siis tulemused tõestasid, et hakkama saadi küll. Panter korjas põhiturniiril 19 võitu ja 13 kaotust.

Veerandfinaalis peeti maha põnev seeria Riia Prizmaga, mis lõpuks mängudega 1:3 kaotati. Mitmed Eesti koondislased said aga tugeva ja terve hooaja väldanud võimaluse mängida hokit senisest tihedamas konkurentsis.

"Ammu käisid jutud, et Eesti esindusklubi peaks mängima mõnes tugevas välisliigas. Räägiti [Soome esiliigast] Mestisest, mõne julgema inimese poolt Soome liigast, KHL oli ühel hetkel päevakorras. Mulle tundub, et Läti liiga osutus meie jaoks väga jõukohaseks ja mõistlikuks väljakutseks," rääkis Vikerraadiole pikaaegse kogemusega jäähokivaatleja ning spordiala seeski tegutsenud Indrek Petersoo.

"Mul oli hea meel, kui selgus, et Pantril oli julgust ja võimalusi see väljakutse vastu võtta, sest Läti liigat mängida ei ole lihtne, olukorras, kus suur osa mängijatest käivad igapäevaselt tööl. See aeg tuleb ju võtta kõigi muude toimetuste ja perekonna arvelt. Lõppkokkuvõttes läks väga hästi, nad kandsid seda koormat auga ja sportlikud tulemused olid väga head. Ma arvan, et see oli suur edasiminek Eesti hokile, et HC Panter seal sel hooajal kaasa lõi," kinnitas Petersoo.

Pantrid suutsid põhiturniiri käigus vähemalt ühel korral alistada kõik liigas osalenud vastased. Kõrge tempoga kohaneti, ehkki septembris ja oktoobris tuli maksta ka mõningast kooliraha. "Raskele graafikule vaatamata oli see väga õnnestunud hooaeg," sõnas HC Panteri ja Eesti koondise väravavaht Villem-Henrik Koitmaa.

"Enne hooaega oli ambitsioonikas eesmärk play-off'i jõuda, see tähendas, et kõik Leedu klubid pidanuks jääma meie selja taha. Saime sellega hakkama nii, et kokkuvõttes saime isegi neljanda koha. Kindlasti õnnestunud põhihooaeg, play-off'is läksime vastamisi kogenud Prizmaga, kellel oli võistkonna peale 1200 KHL-is mängitud mängu ja ka MM-il mänginud mehi. See räägib kindlasti enda eest. Süües kasvab isu, tahes tahtmata jäi väike mõru maik suhu," lisas väravavaht.

Koitmaa sõnul aitavad kogu hooaja jooksul mängitud kõrgetempolised kohtumised pikas perspektiivis ka Eesti koondist, kes alustab aprilli lõpus Vilniuses toimuvat MM-i esimese divisjoni turniiri. Eesti kuulub ühte gruppi võõrustaja Leedu, Ukraina, Hiina, Hollandi ja Hispaaniaga.

"Pidime oma taset hooaja jooksul tõstma, siin ei olnud variantigi. Kogu aeg oli keerulisi vastaseid. Sellest tulenevalt on koondisesse ka lihtsam minna, MM tõotab tulla väga lootustandev. Ühe hooaja pealt meeletut tulemusehüpet MM-il oodata on ka pisut rutakas, nii kiiresti need asjad ei juhtu, aga Pantrite hooaeg on anndnud Eesti hokile järgmise sammu suunas väga hea tõuke," kinnitas Koitmaa.

Indrek Petersoo tõdeb, et praegu Eestis lisaks Pantrile teist sellist klubi, mis Balti liiga koormusele vastu peaks, ei ole. "Olen kindel, et ka HC Panter kahtles hooaja alguses, kuidas see kõik õnnestub. Üks asi on sportlikult, aga teine on organisatoorselt - mitte leida ennast jaanuarikuus olukorrast, kus sa lähed mängule 12 mängijaga, sest on vigastused, inimesed on tööl ja kõike muud. Pühendumus ja otsusekindlus jääda truuks valitud teele on minu hinnangul kiiduväärne. Ühtegi teist Eesti klubi, kes saaks sellise asja ette võtta ei paista ja minu hinnangul on ühe Eesti klubiga tugevas liigas mängimine igati sobiv lahendus," rääkis Petersoo.