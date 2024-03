Flora peatreener: selle tulemuse järgi me ei tulnud

"Loomulikult selle tulemuse järgi me ei tulnud. 2:2 viik tähendab ikkagi punktide kaotust. Eks selgelt oli näha, et punane kaart mõjutas meid. Teisel poolajal saime mängu enda kontrolli alla, lõime kaks väravat, aga siis saime punase kaardi, mis tegi elu raskeks," alustas Hurt.

"Avapoolajal lõi meie rütmi sassi see, et pidime vahetuse tegema ja seetõttu ei toiminud meie keskväli nii hästi, kui oleks võinud. Kui lõpuks rütmi kätte saime, siis teadsime, mida peame tegema, et keskväli kontrolli all hoida. Vaheajal andsin meestele paar nüanssi juurde, kuidas pallile lähemal olla, et saaksime palli enda käes hoida. See oli see põhisõnum, mis ma meeskonnale andsin," lisas Hurt.

Hooaja esimesed mängud pole Hurdale veel muret valmistanud. "Me teame, mille kallal tööd teeme. Me otsime kogu aeg kohti, mida saaks parandada. Samas mingites asjades oleme oma rütmi juba leidnud. Meil on töine meeleolu," märkis Flora juhendaja.

Kalevi peatreener Daniel Meijel jäi vastupidiselt Hurdale tulemusega rahule. "Tulemusega jään muidugi rahule, aga samamoodi nagu Tammeka vastu, meil on vaja lihtsad asjad korda saada. Me peame suutma oma külma närvi säilitada, mitte hakata lihtsalt tormama," ütles Meijel.

Kalevi esindusvõistkonna treenerite tiimiga liitus sellest nädalast Soome jalgpallilegend Teemu Tainio, kellelt Meijel ootab abi palliga mängus. "Ma väga loodan, et ta näitab meile, kuidas palliga alt üles liikuda. Enda väljakupoolel oskame palliga mängida, aga meil tekivad raskused, kui jõuame palliga teise või kolmandasse faasi. Seal on meil probleeme ja loodetavasti oskab Teemu meid selles kõige rohkem edasi aidata."