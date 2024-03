Vennad Böd võtsid jälituses kaksikvõidu

Laupäevases sprindis nelja möödalasuga patustanud Bö tegi jälitussõidus vigade paranduse, kui läbis kolm esimest lasketiiru eksimusteta ja tõusis liidripositsioonil olnud Sturla Holm Lägreidi selja taha teiseks. Norralased saabusid viimasesse tiiru koos, aga mõlemad jätsid ühe märgi üles, mis lubas prantslasel Emilien Jacquelinil mõneks ajaks esikohale kerkida.

Jacquelin hakkas peatselt suusarajal väsimuse märke näitama. Bö sai sellest haisu ninna ja pani sisse lisakäigu, teenides lõpuks karjääri 82. MK-etapivõidu. Pjedestaali teise astme hõivas tugeva lõpupingutuse toel Tarjei Bö (2; +6,4). Jacquelin suutis lõpumeetritel Lägreidi rünnakuid tõrjuda ja finišijoone kolmandana ületada (3; +7,1), edestades norrakat vaid 0,6 sekundiga.

Esikümnes finišeerisid veel Sebastian Samuelsson (3; +40,5), Tommaso Gicacomel (3; +48,8), Martin Ponsiluoma (3; +1.00,7), Eric Perrot (3; +1.03,4), Endre Strömsheim (4; +1.06,4) ja Johan-Olav Botn (5; +1.14,8).

Parima eestlasena sai Rene Zahkna ühe möödalasuga 33. koha (+3.38,5). Kristo Siimer eksis viiel lasul ja lõpetas Zahkna järel 34. positsioonil (+3.39,1). Jakob Kulbin finišisse ei jõudnud, sest sai enne viimast tiiru liidritelt ringiga sisse.

MK-hooaja viimase etapi eel on sarja üldliidriks Johannes Thingnes Bö, kellel on koos 992 punkti. Teine on Tarjei Bö (930 p) ja kolmas Sturla Holm Lägreid (828 p). Parim mittenorrakas on rootslane Martin Ponsiluoma, kes on 584 silmaga seitsmes.

Kristo Siimer ja Rene Zahkna kerkisid pühapäevase sõiduga vastavalt 60. (30 p) ja 67. kohale (22 p).

Enne võistlust:

Nagu ka naiste sõidus, on ka meeste jälitussõidus stardis kolm Eesti laskesuusatajat. Kõige kõrgemalt kohalt stardib sprindisõidus 18. kohaga lõpetanud Kristo Siimer, kes saab lähte liidrist 59 sekundit hiljem. Rene Zahkna kannab stardinumbrit 44 ning stardib minut ja 56 sekundit pärast esimest, Jakob Kulbin saab lähte Zahknast viis sekundit hiljem ning kannab numbrit 49.

Esimesena pääseb rajale sprindisõidus oma karjääri esimese etapivõidu teeninud prantslane Eric Perrot, kellest neli sekundit hiljem stardib kaasmaalane Emilien Jacquelin. Neile järgnevad norrakad Johan-Olav Botn (+0.11) ning Sturla Holm Lägreid (+0.13).

MK-sarja üldliider on Johannes Thingnes Bö (stardinumber 17; +0.58), kes on kogunud 902 punkti. Teisel kohal on vend Tarjei (7; +0.22), kellel on 855 punkti. Kolmandal kohal on 795 punktiga Johannes Dale-Skjevdal (15; +0.55), kellele järgneb 778 punkti kogunud Lägreid.

Siimer on MK-sarja üldarvestuses 23 punktiga 64., punkte on kogunud ka Rene Zahkna, kes on 14 silmaga 74. kohal.

Soldier Hollow etapp on MK-sarja hooaja eelviimane, järgmisel nädalavahetusel võisteldakse veel Kanadas Canmore'is.