Meeste sprindis võidutses üllataja, kolm eestlast pääsesid jälitussõitu

Karjääri esimese etapivõidu teeninud 22-aastane Perrot läbis mõlemad lasketiirud veatult ja edestas finišis teise koha saavutanud koondisekaaslast Emilien Jacquelini (2) 3,9 sekundiga. Prantslastele järgnes karjääri parima sõidu teinud norralane Johan-Olav Botn (0; +11,3).

Neljandaks tuli distsipliini valitsev maailmameister norralane Sturla Holm Lägreid (+12,9), kes käis ühel trahviringil. Kümne parema hulka jõudsid ka Sebastian Samuelsson (0; +16,3), Campbell Wright (1; +20,0), Tarjei Bö (2; +21,6), Tommaso Giacomel (2; +30,8), Vetle Sjaastad Christiansen (1; +32,9) ja Johannes Kühn (1; +33,4).

MK-sarja üldliider Johannes Thingnes Bö lõpetas 17. positsioonil. Norralane eksis koguni neljal lasul ja kaotas võitjale 58,1 sekundiga. Bö selja taha ehk 18. kohale platseerus Kristo Siimer (+59,2), kes läbis tiirud puhaste paberitega.

Pühapäevasesse jälitussõitu jõudsid ka 44. koha saanud Rene Zahkna (2; +1.55,7) ja 48. kohale tulnud Jakob Kulbin (1; +2.01,0). Raido Ränkel sai nelja eksimusega 74. koha (+2.37,5).

Kokkuvõttes jätkab liidrina 902 punkti kogunud Johannes Thingnes Bö. Talle järgnevad koondisekaaslased Tarjei Bö (855 p) ja Johannes Dale-Skjevdal (795 p). Kristo Siimer (23 p) on 64. ja Rene Zahkna (14 p) 74. kohal.

Enne võistlust:

Kokku on stardinimekirjas täpselt sada laskesuusatajat, nende seas ka eestlased Rene Zahkna (number 11), Kristo Siimer (57), Raido Ränkel (65) ja individuaalselt MK-sarjas debüteeriv Jakob Kulbin (90).

Sprint on laskesuusatamise distsipliin, kus sel hooajal on kõige enam Norra meeste ülevõimu kõigutatud. Kahel korral - Lenzerheides ja Oberhofis - on seda suutnud sakslane Benedikt Doll, kelle kaasmaalane Philipp Nawrath võidutses avaetapil Östersundis.

Hochfilzenis teenis esikoha siiski Tarjei Bö ja Ruhpoldingis oli parim Vetle Sjaastad Christansen.

Nove Mesto MM-il oli tegemist ühega kahest individuaaldistantsist, kus Norra meestele tuli lausa kolmikvõit: esikoha teenis Sturla Holm Lägreid, teiseks jäi Johannes Thingnes Bö ja kolmandaks Vetle Sjaastad Christansen.