Norra mehed alustasid Holmenkollenis kolmikvõiduga

Kolmikvõidu kodupubliku ees kindlustas Vetle Sjaastad Christiansen (1; +1.05,6), kes edestas vaid 0,8 sekundiga prantslast Eric Perrot'd (1). Kuue hulka mahtusid ka Johannes Thingnes Bö (2; +1.14,9) ja lätlane Andrejs Rastorgujevs (1; +1.44,0).

Kahe esimese tiiru järel juhtis võistlust prantslane Emiline Jacquelin, kuid tegi kolmandas ja neljandas tiirus ühe möödalasu ning lõpetas üheksandana (2; +2.10,3). Tema ja esikuuiku vahele jäid veel Endre Strömsheim (Norra; 1; +1.51,6) ja Campbell Wright (USA; 1; +1.59,8).

Eestlastest oli 46. kohaga parim Kristo Siimer (3; +6.02,1), kes kolmanda tiiru järel hoidis 28. kohta, aga jättis viimases tiirus kaks märki üles. Raido Ränkel sai 68. (6; +8.21,7) ja Robert Heldna 87. koha (5; +1.22,2). Rene Zahkna ei startinud.

Enne võistlust:

Meeste tavadistants pidi reedel algama kell 16.30, aga Norra pealinnas valitsevad keerulised ilmastikutingimused. Nii lükati naiste tavadistants neljapäevalt reedele ning seejärel veel pool tundi edasi, mille tõttu nihkus ka meeste stardiaeg veerand tunni võrra.

Eestlasi on reedel 20 km distantsil rajal neli: Rene Zahkna stardinumbriks on 28, Kristo Siimeril 58, Raido Ränkelil 76 ja Robert Heldnal 84. Kokku läheb rajale 96 meest.

Meeste MK-sarja on sel hooajal domineerinud norralased. Selle aastanumbri sees on nad individuaaldistantsidel võiduta jäänud vaid korra, kui aasta viiendal päeval sai Oberhofi sprindis esikoha Benedikt Doll, MK-etapivõidu on sel hooajal saanud kuus erinevat Norra meest, kes on kõik ka reedel stardis.