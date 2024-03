Eesti neidude teatekoondis sai MM-il kaheksanda koha

Eesti neidude avavahetust sõitnud Mirtel Kärsna ei teinud oma lamadestiirus ühtegi möödalasku ja väljus tiirust kuuendana, püstitiirus tuli kasutada ühte varupadrunit ja Vibeke Välbe pääses rajale üheksandal kohal, liidritest 52 sekundit hiljem.

"Laskmisega olen rahul, olin eile õhtul päris närvis, aga sain sellega hakkama. Hommikul oli juba päris rahulik olla. Sõidus kaks esimest tõusu olid väga rasked, aga hea oli kellelegi sappa võtta. MM-iga jään üldiselt päris rahule, sõitsin välja karjääri parimad tulemused," sõnas Kärsna.

Välbe lamadestiirus ei eksinud ja Eesti tõusis seitsmendaks, aga püsti jäi ka pärast varupadrunite kasutamist üles üks märk ning trio langes kaheminutilise kaotuse juures kümnendale kohale.

Rosibel Marii Kaldvee kasutas lamadestiirus ära kõik kolm ja püstitiirus kaks varupadrunit ning tõusis viimasest lasketiirust kaheksandana. Sealjuures kaotas ta enda ees sõitnud rootslannale seotse sekundit, nii Šveitsi kui Austria laskesuusataja jäid kahe sekundi kaugusele. Finišisse saabus Eesti (1+9) samal positsioonil, kaotust võitjatele kogunes lõpuks 3.57,9.

Teatekulla võitis viimase laskumisega Itaaliast möödunud Norra (Agathe Brathagen, Anna Torjussen, Silje Berg-Knutsen; 0+7), itaallannat kaotasid neile kuue sekundiga ning põnevas finišiheitluses teenis pronksi vaid 0,1 sekundiga Prantsusmaad edestanud Tšehhi.

Enne võistlust:

Neidude teatekolmikuid tuleb reedel lumele 24, Eesti nende seas 14. stardinumbriga. Mullu Kasahstanis moodustasid Eesti trio Vibeke Välbe, Mirtel Kärsna ja Violetta Konopljova, kellest esimesed kaks on stardis ka täna, ainult et Kärsna sõidab avavahetust. Ankrunaiseks on Rosibel Marii Kaldvee.

Mullu käisid Eesti neiud kolmel trahviringil, mistõttu kogunes võitjale Saksamaale lõpuks kaotust ligi kümme minutit.

Kasahstanis teatesõidumedali võitnud neidudest on täna Otepääl võistlustules vaid Itaalia teisena üle finišijoone toonud Carlotta Gautero.