Pariisis avas uksed olümpiaküla

Olümpiaküla asub Pariisi põhjapoolses Saint-Denis' eeslinnas 52 hektari suurusel alal, lühikese jalutuskäigu kaugusel Stade de France'i staadionist, kus toimuvad kergejõustiku võistlused ja ragbiturniir. Mängude ajal elab olümpiakülas 14 500 sportlast ning paralümpiaks on oodata 9000 ööbijat. Olümpiaküla ehitus läks maksma 2 miljardit eurot.

Olümpiasportlaste võõrustuspaiga avasid Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Pariisi olümpiamängude korralduskomitee esimees Tony Estanguet, kellele anti ka esimene võti.

"Me kõik oleme väga uhked, et olümpiaküla valmis õigeaegselt ja eelarve piires. Sportlased saavad mänge kogeda parimates tingimustes ja te panustasite ühe piirkonna muutmisse. See on väga tähelepanuväärne," lausus Macron tseremoonial.

Pärast mänge muudetakse olümpiaküla keskkonnasõbralikuks naabruskonnaks, kus on kaks kooli, hotell, avalik park, kauplused ning bürooruumid.

Pariisi olümpiamängud algavad 26. juulil.

Le projet semblait assez fou et incertain.



Démonstration que nous sommes au rendez-vous des jeux olympiques et paralympiques, que la France est une Nation de bâtisseurs, le village des athlètes est prêt !



Héritage immense pour la Seine-Saint-Denis, les Franciliens et la France. pic.twitter.com/y4aLV3mZi0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 29, 2024