Lasketiirud veatult läbinud Liiv: täna oli õnn minu poolel

21-aastane Liiv läbis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega. "See oli minu elu esimene 0+0, nii et olen selle üle väga õnnelik. Ma ei teagi, mille pealt see tuli. Laskumisel mõtlesin, et iga märk eraldi ja tiirus oli kuidagi lihtne. Ma ei tundnud pinget. Tegelikult olid juba tavadistantsil kõik minu möödalasud pigem napikad. Seal mul lihtsalt polnud õnne, nii et võib-olla täna oli õnn minu poolel," rääkis Liiv pärast võistlust ERR-ile.

Emma Roberta Rajando saavutas kahe möödalasuga 45. koha. Ta tõdes, et tulemus jääb püstitiiru tõttu natukene kripeldama. "Ma pingutasin kõik välja, mis oli. Praegu pea valutab ja süda on paha. Aga see, et kõik toetajad elasid raja ääres kaasa, andis tohutult motivatsiooni, et edasi pingutada," alustas Rajando. "Ma täpselt ei tea, kuidas teistel läks, aga pigem vist lasti hästi. Mind jääb püstitiiru viimane lask kripeldama, muidu on 1+1 täitsa okei tulemus. Selle hooaja parim tulemus, sest muidu on kaotust liidritele rohkem tulnud," lisas ta.

69. kohal lõpetanud Kretel Kaljumäe sõidu luhtas kolm möödalasku esimeses tiirus. "Kuna mul ei läinud tavadistantsil kõige paremini, ootasin tänasest võistlusest rohkemat. Esimene ring oli paljulubav, aga pärast kolme trahvi [esimeses tiirus] ma enam ei jõudnud. Pealelaskmisel tuli lamadesseeria väga hästi välja ja läksin enesekindlalt peale. Paraku võistlusel ei tulnud välja. Mul on viimasel ajal lamades laskmisega probleeme olnud. Vahepeal tegelesin sellega ja sain selle enam-vähem korda. Tiirus oli vasakult kerge tuul, võib-olla tulid möödalasud sellest," selgitas Kaljumäe.

Pauline Puusaar eksis kokku viiel lasul ning lõpetas 80. kohal. Ebakindlat laskmist põhjendas ta vale asendiga. "Pealelaskmisel oli kõik väga super, aga võistlusel viis trahvi on liiga palju. Kogu seeria vajus alla paremale, ilmselt võtsin vale asendi. Kurb, et ise ära puterdasin ja selle võimaluse niimoodi ära rikkusin. Samas mul on hea meel, et sain kodupubliku ees võistelda. See oli väga positiivne kogemus ja siit saab ainult edasi minna," ütles ta.

Noorte ja juunioride MM jätkub neljapäeval noormeeste ja neidude ühisstardiga ning mees- ja naisjuunioride ühisstardiga.