Kehva: top 15 võiks olla järgmine koht, kuhu edasi pürgida

Kehva eksis pühapäeval vaid ühe korra, kui jättis viimases püstitiirus ühe märgi üles. Finišijoone ületas ta ajaga 44.06,1, millega teenis kokkuvõttes 20. koha.

"Ma see hooaeg ei ole leidnud hea sõitu, olen pigem olnud sõitudega tagaplaanil," ütles ta pärast võistlust ERR-ile. "Ei julgenud endale panna suuremaid eesmärke kui top 20. See jäigi kõige kõrgemaks eesmärgiks, mis MM-iks panin. Nüüd see on täidetud ja arvan, et top 15 võiks olla järgmine koht, kuhu edasi pürgida siin Otepääl."

Ta ütles, et vaatamata koduse MM-i pingele oli tal pühapäevane võistlus kontrolli all. "Eks närv on kerinud mõnda aega. Alustasime hooaega, kus Adam (Adamson, treener - toim) esimeses laagris näitas meile päevaplaane ja üleval oli, et eesmärk on Otepää MM. Pinge on kerinud siiamaani," ütles Kehva.

Kehvade olude tõttu muudeti pühapäeval võistlusrada ning viie kolmekilomeetrise ringi asemel läbiti kuuel korral 2,5 kilomeetri pikkune ring. "Mul on olnud raskusi jõu jagamisega juba viie ringiga, nüüd kuue ringiga oli see veel raskem!" ütles Kehva.

"Esimese viie kilomeetriga küpsetasin ennast juba päris läbi, aga need nullid kannustasid. Viimane ring veel kodupublik ka aitas," lisas ta. "Silmad olid pahupidi, aga tuli ka viimasel ringil täitsa korralik ringiaeg."