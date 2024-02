MM-hõbe Rastorgujevs: on olnud raske, aga elus polegi midagi kerget

35-aastane Andrejs Rastorgujevs oli varasemalt kaotanud mitmeid maailmameistrivõistluste medaleid viimastes tiirudes. Tänavusel hooajal karjääri parimat laskmist näitav lätlane suutis MM-i viimasel päeval lõpuks kõik klappima saada ja teenis Johannes Thingnes Bö järel oma elu esimese MM-medali.

"See on fantastiline ja uskumatu tunne," rääkis Rastorgujevs Nove Mestos ERR-ile. "Täna oli kõik perfektne - suusad, laskmine ja enesetunne, tiim. Ma ei tea, kuidas teistel, aga minu tiim töötas fantastiliselt. Lõpuks me suutsime seda."

"See on olnud kõva töö. Viimased aastad ei ole mulle olnud kerged. Kuid mis on selles elus kerge? Mitte midagi," lisas lätlane.

Rastorgujevsi sõnul saavad väikeriigid nagu Läti või Eesti suure tulemuse teha vaid väga ühtse tiimina. Ainult siis, kui seljataga on väga kokkuhoidev,

fantastiline ja võrratu tiim, siis on sellised asjad võimalikud," sõnas ta.