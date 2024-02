Rastorgujevs tõi Lätile laskesuusatamise MM-i viimasel distantsil hõbeda

Favoriit Johannes Thingnes Bö eksis esimeses lamadestiirus ühe korra, aga läbis kolm järgmist tiiru puhtalt ning võitis nendelt maailmameistrivõistlustelt oma kolmanda kuldmedali.

Mullu Oberhofi MM-il viienda, seitsmenda ja üheksanda koha saavutanud Läti esinumber Andrejs Rastorgujevs ei teinud pühapäeval ühtegi möödalasku ning võitis hõbemedali, kui kaotas Böle 15,1 sekundit.

See on Läti laskesuusatamisele läbi ajaloo kolmandaks MM-medaliks: 2001. aastal saavutas Ilmars Bricis meeste tavadistantsil pronksi ja kordas sama neli aastat hiljem sprindis, kui sai kolmanda koha legendaarsete Ole Einar Björndaleni ja Sven Fischeri järel.

Pronksi teenis esimeses püstitiirus ühe korra eksinud Quentin Fillon Maillet (+33,0), esimesena jäi medalita Tarjei Bö (2; +42,1).

Enne võistlust:

Meeste ühisstardis kuulub esimene stardirida norralastele: stardinumbriga 1 saab lähte Sturla Holm Lägreid, tema kõrval stardivad vennad Johannes Thingnes (stardinumber 2) ning Tarjei Bö (3).

Norra on hästi esindatud ka teises stardireas, kus on Vetle Sjastaad Christiansen (4) ning Johannes Dale-Skjevdal (6). Norralaste rivi lõhub numbriga 5 sõitev sakslane Benedikt Doll.

Stardinimekirjas on ka Kristo Siimer, kes tegi 20 km tavadistantsil karjääri parima esituse ning teenis 14. koha. Eestlane on aga varunimekirjas ning peab lootma, et keegi sõidust loobuks.