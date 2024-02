VAATA UUESTI | "Viiest viis" võttis kokku laskesuusatamise MM-il juhtunu

7. veebruaril alanud laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel peeti pühapäeval viimased kaks võistlust.

Medaleid on seni võitnud viis riiki, kõige enam kuldasid on Prantsusmaal, kes on võidukas olnud viiel alal. Enim medaleid võitnud Norra on tulnud võitjaks kolmel korral, kõik meeste arvestuses. Ühe kulla on võitnud nii Itaalia (naiste 15 km tavadistants) kui Rootsi (meeste 4x7,5 km teatesõit).

Eestlased on teinud tänavu Nove Mestos häid sooritusi, kuid kõige hiilgavam neist on kahtlemata laupäeval naiskonna neljas koht 4x6 km teatesõidus.