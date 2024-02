Kristo Siimer pakkus suurepärase etteaste, esikoha jagasid vennad Bö

Siimer läbis kolm esimest tiiru puhtalt ja oli 14. kohal. Viimases tiirus jäi üks märk üles ja tiirust lahkudes oli eestlane 18., aga suutis viimaste kilomeetritega suusarajal kohta parandada. Kaotust võitjale kogunes neli minutit ja 51,7 sekundit.

Seejuures on märkimisväärne, et maailma karika sarjas pole 24-aastane Siimer isegi punktikohale jõudnud. Tema parim tulemus on eelmise hooaja Holmenkolleni etapi 42. koht sprindis.

Kaksikvõidu teenisid kuulsad Norra vennad Johannes Thingnes (1; 45.49,0) ja Tarjei Bö (1; +58,9). Nende kannul sai pronksi sakslane Benedikt Doll (1; +1.53,3).

Kahe tiiru järel juhtis võistlust kindlalt norralane Johannes Dale-Skjevdal, aga viimases tiirus jäi üles lausa neli märki ja kokkuvõttes piirdus ta 30. kohaga (5; +6.04,6).

Parim Baltikumi esindaja oli Siimeri asemel siiski neljandaks tulnud lätlane Andrejs Rastorgujevs (2; +2.50,2). Viies-kuues olid prantslased Emilien Jacquelin (1; +3.03,2) ja Quentin Fillon Maillet (3; +3.16,2).

Rene Zahkna oli 40. (4; +6.56,6) ja Raido Ränkel 78. (7; +10.36,8).

Enne võistlus:

Esimesena stardib kolmapäevasel võistlusel kell 18.20 prantslane Quentin Fillon Maillet. Tänavusel MM-il jälitussõidus maailmameistriks tulnud Johannes Thingnes Bö (number 9) stardib kell 18.24, sprindis võidutsenud Sturla Holm Lägreid (number 54) stardib kell 18.47.

Eestlastest saab esimesena lähte Zahkna (25), kes asub 20 km distantsile kell 18.32. Siimer (55) alustab kell 18.47 ning Ränkel asub rajale kell 18.53. Mullu näitas Oberhofis toimunud MM-il sel distantsil eestlastest parimat minekut Siimer, kes teenis 57. koha. Robert Heldna oli 85., Zahkna ületas joone 90. kohaga.

Maailmameistriks tuli eelmisel aastal Johannes Thingnes Bö, esikolmikusse mahtusid veel Lägreid ning rootslane Sebastien Samuelsson.