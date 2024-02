IBU spordidirektor: meil on vaja lähipäevil palju tööd teha

Daniel, milline on olukord siin Nove Mestos?

Nagu me näeme, siis siin ei ole süvatalve. Viimasel kahel nädalal oli kõikjal Kesk-Euroopas üsna soe ilm. Ööl vastu esmaspäeva laastas suusakeskust tugev tuul. Korraldustiim nägi eile tohutut vaeva, et võistlusrada korda teha.

Vahepeal ringlesid kuulujutud, et MM-i ajal võib juhtuda, et võistlused lükatakse edasi. Nüüdseks on kinnitatud, et kõik võistlused toimuvad plaanipäraselt. Kui palju oli kuulujuttudes tõde?

Mina ei saa neid kuulujutte kinnitada. Selge on see, et me alati kontrollime eelseisvate päevade ilmaprognoosi, et veenduda, kas oleme ikka kõigega arvestanud. Seejärel veendume, et olud oleksid sportlastele piisavalt turvalised, et rajale minna.

Kuidas on lood lumevarudega?

Õnneks on korraldajad lume ladustamisesse korralikult investeerinud. Praeguse seisuga on 50 000 kuupmeetrit lund varus olemas, nii et sellest puudust ei ole. Aga soe tuul annab meile palju tööd. Rajal on palju kohti, kuhu peame pidevalt lund juurde viima.

Kuidas võistluskeskus tormile vastu pidas?

Jah, nagu ma juba ütlesin, meil on vaja lähipäevil palju tööd teha. Aga lisaks lumele on meie jaoks väga oluline ka kõikide siinviibijate turvalisus. Oleme tihedas kontaktis kohaliku metsateenistusega, kes aitab meil kõigi turvalisust tagada.

Lõpetuseks räägiks pikaajalisest ilmaprognoosist. Kas MM toimub pigem kevadistes tingimustes või on oodata ka külma ja talviseid olusid?

Prognoosid on väga muutlikud, seega keskendume eelkõige käimasolevale nädalale. Nii-öelda päris talve meie siia ei oota. Loomulikult peame ilmaennustusi jooksvalt jälgima, kuid peamine on see, et oleme võistlusteks valmis.