Lägreidi ohutusviga tõi kogu Norra koondisele kaasa relvakoolituse

Lenzerheide MK-etapi sprindiks valmistudes jagati norralastele padruneid juba hotellis, mitte staadionile minnes, nagu tavaliselt. Hooletusvea tõttu tulistas Lägreid hiljem kuivtrenni ajal ühe lasu Norra koondislasi majutava hotelli seina.

"Tegeleme spordiga, mis võib potentsiaalselt inimelusid ohtu panna, seega peab kõiki ohutusrikkumisi väga karmilt kohtlema. Pean tagajärgedega leppima," ütles enda sõnul kolm tundi Šveitsi politseinikele kommentaare jaganud norralane intsidendi järel detsembris.

Keegi vigastada ei saanud, aga Norra koondis andis intsidendist teada ka IBU-le ning karistuseks ei saanud Lägreid ühisstardist sõidus kaasa lüüa.

Puhta laskesuusatamise eest tegutsev sõltumatu organisatsioon Biathlon Integrity Unit (BIU) teatas reedel, et on Lägreidile ja kogu Norra koondisele määranud lisakaristuse.

Lägreid peab oma taskust maksma 500-eurose trahvisumma, Norra koondisele määrati 2500 euro suurune trahv. Lisaks peab Lägreid läbima koolituse relvade ohutust käsitlemisest; sama peab tegema kogu Norra laskesuusakoondis.

"See on oodatud tulemus ja olen rahul, et karistus ei ole karmim. Mu arust on hea, et kõik saavad oma teadmisi värskendada. Selline koolitus on kasulik, olenemata sellest, kas sellele eelnes eksimus või mitte," rääkis Lägreid Norra meediale.