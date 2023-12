Mõlemad Bö vennad mahtusid Lenzerheides Norra kolmikvõitu

Esimese kahe lasketiiru järel kontrollis tempot prantslane Emilien Jacquelin, kuid kolmandas tiirus kaotas ta kõvasti aega ning lubas kolm norralast enda ette. Viimasesse lasketiiru minnes olid neli norralast 1,3 sekundi sees, kuid pärast laskmist kujunes lõplik esikolmik välja.

Kui Johannes Thingnes Bö tuli finišisse kindla suusahooga, siis Dale-Skjevdal suutis veel teda kaheksa sekundiga juhtinud Tarjei Böst mööda minna.

Noorem Bö läbis 15 km distantsi ajaga 35.00,1 ning eksis nelja lasketiiru peale kahel korral. Dale-Skjevdal tuli finišisse kaasmaalasest 14,6 sekundit hiljem, Tarjei Bö finišeeris vennast 21,8 sekundit hiljem. Nii Dale-Skjevdal kui vanem Bö eksisid ühel lasul.

Lisaks kolmikvõidule mahtus esikuuiku sisse kokku viis norralast, neljanda koha teenis rootslane Martin Ponsiluoma (3; +43,5), talle järgnesid Vetle Sjastad Christiansen (3; +49,8) ning Vebjörn Sörum (3; +51,1).

MK-sarja üldarvestuses kuuluvad esimesed viis kohta samuti norralastele. Johannes Thingnes Bö jätkab 484 punktiga esikohal, Tarjei Bö on üldarvestuses 411 punktiga teisel kohal ja Dale-Skjevdal on 366 punktiga kolmandal kohal. Endre Strömsheim on 317 punktiga neljandal kohal ning Sturla Holm Lägreid on 301 punktiga viies. Temast vaid punkti kaugusele jääb sakslane Philipp Nawrath.

Laskesuusatamise MK-sari jätkub järgmise aasta alguses Saksamaal Oberhofis.

Enne sõitu:

Hooaja esimeses meeste ühisstardist sõidus ei näe aga laupäeval jälitussõidus kolmanda koha teeninud norralast Sturla Holm Lägreidi, kes rikkus reedel kuivtreeningu ajal ohutusnõudeid.

Reedeseks sprindiks valmistudes jagati norralastele padruneid juba hotellis, mitte staadionile minnes, nagu tavaliselt. Hooletusvea tõttu tulistas Lägreid hiljem kuivtrenni ajal ühe lasu Norra koondislasi majutava hotelli seina.

Pisarais Lägreid kommenteeris pühapäeval NRK-le, et juhtunu on teda tugevalt mõjutanud. "Tegeleme spordiga, mis võib potentsiaalselt inimelusid ohtu panna, seega peab kõiki ohutusrikkumisi väga karmilt kohtlema. Pean tagajärgedega leppima," ütles enda sõnul kolm tundi Šveitsi politseinikele kommentaare jaganud norralane.

Keegi vigastada ei saanud, aga Norra koondis andis intsidendist teada ka IBU-le ning karistuseks ei saa Lägreid pühapäevases ühisstardis kaasa lüüa.