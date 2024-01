Soome tippklubi panustab 19-aastasele Andreas Vaherile

Seni Saksamaa kõrgliigaklubi Freiburgi noortesüsteemis pallinud kaitsemängija lõi HJK-ga käed esialgu pooleks aastaks, aga koos võimalusega lepingut kahe ja poole aasta võrra pikendada.

"Ma tean, et HJK on klubi, kus mängijad arenevad," sõnas 19-aastane Vaher klubi pressiteate vahendusel. "Ja ma ei mõtle vaid suuremasse klubisse liikumist, aga ka seda, et mänguoskused paranevad kõvasti. Minu jaoks oli otsustav, et saan mängida koos meestega."

Tänavuseks hooajaks esmakordslelt Premium liigasse tõusnud Nõmme Unitedist võrsunud Vaher on kuulunud ka Tallinna FC Flora U-21 meeskonda ja siirdus 2021. aastal Itaaliasse SPAL-i, kust aasta eest liitus Freiburgiga.

"Andreas on potentsiaalne tulevikutegija, kes toob treenerite jaoks ühe lisakäigu keskkaitsesse," põhjendas üleminekut HJK spordidirektor Vesa Mäki, kelle sõnul plaanitakse asjade klappimisel lepingut kindlasti pikendada.

1907. aastal asutatud HJK on Soome jalgpalli ajaloo edukaim klubi, kes võitnud 33 meistritiitlit ja mänginud kolmel viimasel hooajal mõne eurosarja alagrupiturniiril.