Kristel Viigipuu: inimesed Norras naudivad sporti ja liikumist rohkem

"Olen personaaltreener ja oma tiimi liider. Pärast spordi lõpetamist oli ikka nii hinges mul veel ja minu jaoks kuidagi nii lihtne. Siis tahtsin seda inimestele samamoodi edasi anda. Olen kokku töötanud neli aastat ja kaks aastat uues töökohas," lausus ta ERR-ile.

Praeguseks 33-aastane Viigipuu osales 2010. aastal Vancouveri olümpiamängudel ning käis perioodil 2011-2017 kokku viitel maailmameistrivõistlustel. Nüüd paelub teda inimeste aitamine.

"Minu jaoks on see lihtne. Ma näen nii palju erinevaid inimesi, kes tulevad erinevate lugudega ja kes ei ole mitte kunagi jõusaalis treeninud ega oskagi oma treeninguid üles seada," kirjeldas ta oma tööd. "Nende aitamine ja nende treenimise mugavaks muutmine."

Norra ühiskonnas on sport ja liikumine au sees. "Ma arvan, et see ongi mingis mõttes kultuur, harjumus. Kindlasti need võimalused, mis on loodud - Oslo ümber on nii palju erinevaid suusaradu ja need on üle saja kilomeetri pikad," sõnas Viigipuu.

"Sa võid minna ühest kohast teise, võtta rongi ja tagasi koju. Lisaks on hütid, kus saad osta saiakest või suppi. Saadki matka planeerida. Kui lähed pikemale, mitmepäevasele matkale või treeningule, siis saad ööbida."

"Kindlasti on need loodud võimalused ja harjumus tuleb ka koolist," jätkas ta. "Juba koolis üritatakse noortele anda see võimalus, et kõik saaks sporti teha. Lisaks nad kuidagi naudivad seda rohkem. Võtavad seda kui lõbusat koosviibimist."

Spordiasja aetakse mitmel tasandil. "Kindlasti on see riiklik. Ma täpselt numbreid ja asju ei tea. Kui inimesed käivadki neid samu radu, siis need rajad jäävadki maha. Need talvemajad, mis on linnast kaks tundi väljas - seal tuleb kommuun kokku ja teeb suvel tööd, et suusarajad oleks talvel ka heas olukorras."

Ise tegeleb Viigipuu spordiga kolm-neli päeva nädalas. "Kui ma ise töötan jõusaalis, siis kindlasti jõutreeningud ja üritan nii palju väljas veeta aega kui võimalik: jooksen ja suusatan."

Viimane toimub nüüd püssita. "Tahaks proovida ja näha, mis tase on, aga kuna mul endal relva ei ole, andsin selle klubile tagasi, siis ei ole võimalust," ütles ta. "Aga kindlasti, kui vanu sõpru näen, kes treenivad lasketiirus, siis kindlasti hea meelega prooviks."