Koroonaviirus surub talisportlased taas isolatsiooni

Talispordihooaja hakul on taas tõusnud tähelepanu keskmesse koroonaviirus, sest paljudel koondistel on sellega olnud probleeme. Võrreldes paari aasta taguse situatsiooniga on aga erinev asjaolu, et nüüd ei kehti mujal maailmas enam nii suuri piiranguid.

Norra laskesuusakoondises on aga kehtestatud karmid reeglid, mis sarnanevad eelmistel talvedel nähtule. Pärast koondislase Marthe Kraakstad Johanseni positiivset testi läksid kõik temaga lähemalt kokku puutunud inimesed karantiini.

Sel nädalal Lenzerheides toimuva etapi eel ühineb koondisega mänedžer Per-Arne Botnan. Enne lahkumist pidi ta koos kahe teise seltskonnaga liituva inimesega hoiduma kontaktidest juba kolm-neli päeva enne ärasõitu. Sellele järgnes koroonatest ja Lenzerheides peavad nad ülejäänutest veel kolm-neli päeva eemale hoidma.

"Võtame kasutusele rohkem ennetavaid meetmeid ja olema eriti valvsad, et nakatumisest hoiduda," sõnas Botnan väljaandele VG. Näiteks reisivad Norra mehed ja naised Lenzerheidesse eraldi. Peatuste vältimiseks pakiti söögikorrad nendega kaasa.

"Kasutame desinfitseerivaid vahendeid, hoiame distantsi ning lennukites ja lennujaamades on alati maskid ees. Kui uus sportlane koondisega liitub, siis peab ta esimesed päevad eraldi elama, et me saaks nakatumist vältida," kommenteeris Botnan. "Lisaks sööme vahetustega."

Kui koroonatalvedel testis rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) sportlasi ise, siis nüüd on lood teised. "IBU käsitleb koroonat kui tavalist grippi või hingamisteede haigust, nii et peame selle vältimiseks ise vajalikud praktikad kehtestama," vastas koondise mänedžer.

Mitmeid nakatumisi on olnud ka Saksamaa koondises. Näiteks ei saanud eelmisel nädalal Hochfilzenis startida Franziska Preuss ja Hanna Kebinger, Lenzerheide võistlustest jääb kõrvale Roman Rees.

"See on suur väljakutse, sest tuleb end kaitsta maailmas, kus keegi enam ettevaatlik ei ole," ütles sakslaste spordidirektor Felix Bitterling uudisteagentuurile GPA. "Üritame end isoleerida ja nii vähe kui võimalik teistega kokku puutuda, aga hotellides ja lennujaamades on see keeruline."

Koroonaviirus on tabanud ka Eesti talisportlasi. Näiteks ei saanud sel põhjusel Hochfilzenis panna välja Eesti teatenaiskonda ja suurem viiruselaine on tabanud ka murdmaasuusatamise koondist.