Külm nakatus koroonaga, teatenaiskonna start MK-etapil on küsimärgi all

Eesti laskesuusakoondise liige Susan Külm on nakatunud koroonaviirusega ja seetõttu on lahtine, kas Eesti teatenaiskond saab pühapäeval Austrias Hochfilzenis MK-etapil rajale tulla.

Eesti laskesuusatamise föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv kinnitas Delfile, et eelmise nädala lõpus haiguse tõttu Östersundi MK-etapi jälitussõidu vahele jätnud Külmal on diagnoositud koroonaviirus. Kõiv ütles, et kui Külm terveks ei saa, siis pühapäeval teatenaiskonda välja ei panda.

"Vaatame päeva kaupa. Kui ta saab sama kiiresti terveks nagu teised ehk kahe-kolme päevaga, siis on meil naiste teatesõit täiesti päevakorras. Meil ei ole kedagi asemele panna, kuna Johanna [Talihärm] ka ei tundnud ennast esimesel [IBU] etapil hästi," märkis Kõiv.

Seda, et Külm võiks osaleda reedesel sprindietapil, Kõiv pigem ei usu. "Ei oska spekuleerida. Sportlase tervis on meile kõige tähtsam. Poolhaigena teda kindlasti starti ei paneks."

Eelmisel nädalal pidi Eesti meeskond Östersundis toimunud MK-hooaja esimese teatesõidu vahele jätma, sest Raido Ränkel, Kristo Siimer ja Marten Aolaid andsid positiivse koroonaproovi.