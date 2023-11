Eesti laskesuusa teatenelik neljapäeval ei stardi

"Kahjuks poisid haigestusid ja kuna me ei taha sportlaste tervist ohtu seada, siis langetasime otsuse, et meeskond homme ei stardi," rääkis koondise spordidirektor Kauri Kõiv Delfi Spordile, lisades, et haigust on õnnestunud vältida vaid Rene Zahknal ja Robert Heldnal.

Samuti on küsimärgi all meeste osalemine laupäevasel 10 km sprindidistantsil. "Vaatame päev korraga, aga Hochfilzenis tahaks olla kindlasti kõige tugevama koosseisuga," avaldas Kõiv lootust, et ülejärgmiseks nädalavahetuseks on kõik jälle terved.

Kõiv täpsustas, et haigestunutest on andnud positiivse Covid-19 proovi Raido Ränkel, Kristo Siimer ja Marten Aolaid. Tuudor Palmi test osutus negatiivseks.

ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet meeste teatesõidust kell 16.00.