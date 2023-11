Norra jäi avanädalal võiduta, ootamatult heas hoos olid sakslased

Kuna Norra suusasport on juba aastaid valmistunud fluorivabade suuskade ajastuks, arvasid eksperdid enne laskesuusahooaja algust, et norralaste ülekaal suusakiiruses saab olema ala kahjustav.

Maailma karika avanädalavahetusel jäid nad aga võiduta ja hoopis viimastel aastatel vähest suurt edu nautinud Saksamaa teenis pühapäeval neli individuaalset poodiumikohta.

"Meil oli suuskadega probleeme, ent oleme kõvasti arenenud. Mõnes mõttes oli see isegi hea, kui tagasi vaadata, et meil olid need mured," lausus avanädalavahetusega MK-liidriks kerkinud Roman Rees ERR-ile

"Hooldetiimis oli probleeme kui ka pinget. See on suur kergendus nii meile kui ka teistele tiimidele, et suudame norralastega konkureerida. Me oleme võimelised neid edestama ja kui nad tahavad võita, peavad nad meiega arvestama. See annab meile hea tunde"

Mullust hooaega täielikult domineerinud norralase Johannes Thingnes Bö sõnul on siiski hea, kui on erinevaid võitjaid ja erinevatest riikidest.

"Saksa meeste koondisel on olnud probleeme pärast Simon Schemppi ja Arnd Peifferit, kuid [Benedikt] Doll võitis juba eelmisel aastal ning Roman Rees tänavu siin Östersundis. Nad tulevad tagasi ja see on ainult positiivne," usub ta.

Neli maailma karika etappi võitnud Vetle Sjaastad Christiansen näeb aga Norra hooaegade algustes selget mustrit.

"Me oleme alati olnud head Sjusjöni hooajaeelsetel võistlustel, aga kui tuleme MK-sarja, siis nägite ka eelmise hooaja avavõistlusel Kontiolahtis, et Sturla [Holm Lägreid] oli meie parimana kuues," nentis ta. "Esimesed sõidud pole kunagi meile parimad ja nagu paljud sportlased, peame ka meie kohanema ja üles soojenema."

Kolmapäeval sõidetakse Östersundis naiste teatesõit. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.00.