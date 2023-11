Ränkel: treeningute põhjal näen, et võin sprindis nulli ära lasta küll

Laskesuusatamise MK-sarja alguseni jääb tänasest veel 16 päeva. Rene Zahkna ja Raido Ränkel on tänavuseks hooajaks treeninud koondisest eraldi ent mõlemad on otsusega ülimalt rahul.

Rene Zahkna ja Raido Ränkel valisid tänavuseks laskesuusatamise hooajaks iseseisva tee. Stefan Lindingeri juhendatava A-koondisega nad ei liitunud ja treenivad palju omakeskis. Zahkna sõnul on tänapäeva laskesuusatamises ettevalmistusperiood kõigil sportlastel võrdlemisi sarnane ning suures osas on plaanid üles ehitatud intensiivsetele treeningutele.

"Mulle meeldib üksi treenida, eelmine aasta tegin. Arvestasin, et on kindlasti raskemad, pikemad trennid, aga tegelikult, kui siht on silme ees, tuled värskena trennist tagasi ja kõik on hästi," rääkis Zahkna.

"Olen saanud palju kodus perega olla, mis on minu jaoks kõige tähtsam. Kui tervis on korras, ei ole millegi üle nuriseda," tõdes Ränkel.

Mõlemad tegid omal rahastusel tänavu kaks välislaagrit ja on ka palju ühekoos treeninud. "Raido on meil meeste koondises kõige kiirem suusataja, mulle on sellest väga palju kasu. Tugevamates trennides lihtsalt ripu mehel selja taga ära, mulle on kindlasti kasu olnud, et saame koos treenida," sõnas Zahkna.

Ränkeli sõnul on individuaalne harjutamine toonud suurema stabiilsuse ka lasketiirus. "Suve peale olen küll oma laskmisega rahul. Mul kipub viimases tiirus fookus natuke ära kaduma, täna ka tegime 4x3 kilomeetrit, lõpuks oli kaheksa tiiru peale 80 protsenti, aga enne viimast tiiru oli veel põhimõtteliselt 90 protsenti. Treeningute põhjal näen kohati, et võin null-nulli küll ära lasta sprindis ja kui suusakiirus on veel paranenud, siis miks mitte teha see aasta parim tulemus, mis võimalik."

Laskesuusatamise MK-sari algab 25. novembril Östersundis.