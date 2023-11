Tuuli Tomingas: unistan stabiilselt 20 hulka sõitmisest

Tomingas läheb hooajale vastu enesekindlalt. Kuigi ettevalmistusperioodi alguses käis ta õlaoperatsioonil, siis augusti lõpus krooniti ta sellest hoolimata suvebiatloni maailmameistriks.

Üksikuid sähvatusi on Tomingas küll poolehoidjatele viimastel talvedel pakkunud, kuid stabiilset hooaega pole ta veel suutnud kokku panna. See võikski tema sõnul olla tänavuse talve laiem eesmärk.

"Ei ole sellist hooaega olnud, kus saaksin sada protsenti rahul olla. Treenin igapäevaselt vähe suuremate eesmärkide nimel. Loodame, et see aeg lähitulevikus tuleb," lausus ta ERR-ile.

"Tipp on tegelikult täiesti käega katsutav, aga eks ma pean endale aru ka andma, et geneetilist jackpot'i minus ei ole, potentsiaali kogu aeg top-top kohtadele kogu aeg sõita minus ei ole. Pigem on vaja kõvasti tööd teha ja pihta lasta. Siis on minu võimalus."

Tomingas jätkas tänavu treenimist Indrek Tobrelutsu käe all koondisest eraldi eratiimis. Esimese pildi Tominga suutlikusest saab ette järgmisel nädalavahetusel, kui Idres tehakse kaks kontrollvõistlust, kus on stardis ka Rootsi ja Tšehhi koondised.

"Kõik on kontrolli all. Testid on näidanud väikest edasiminekut. Selle pealt võib loota ja oodata, aga vaatame, kuidas see reaalsuses hakkab välja tulema," sõnas Tobreluts. "Aga pigem olen positiivne ja mis tema sõidud on näidanud - heal päeval on kõik võimalik. Usun, unistan ja loodan suurelt, aga konkreetselt kohti seadnud ei ole."

"Stabiilselt punktikohtadele sõitmine oleks kindlasti vähim ja tagasihoidlikum eesmärk," lausus Tomingas ise. "Unistan muidugi stabiilsest 20 sisse sõitmisest."

Laskesuusatamise maailma karika sari algab 25. novembril Östersundis. Kõigi sõitude otseülekanded jõuavad vaatajateni ERR-i vahendusel.