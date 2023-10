Himanen: ei olnud erilised tingimused, selline mudane koduväljak

Naiskonnad rassisid 90 minutit vihmas ja aina porisemaks muutuval väljakul. "Erilised tingimused väga ei olnud. Oli selline mudane koduväljak," kommenteeris kapten Kairi Himanen siiski ERR-ile.

"Aga ma olen väga rahul. Lõime viis väravat, suutsime fookust ja oma mängupilti hoida täpselt nii hästi kui see väljak ja tingimused lubasid. Pigem väga rahul peaaegu kõigi elementidega."

Himanen tegi ka ise skoori, lüües peaga väravasse Lisette Tammiku karistuslöögi. Seejuures lõi Tammik ka ise paar väravat ja kahe Armeenia mängu peale kokku koguni viis.

"Lisette on meile väga vajalik mängija," kiitis kapten. "Rõõm, et ta jalg lubas mängida ja teha taas kord väga ägeda mängu."

Rahvuste liigas seisab ees veel kaks kohtumist, detsembris võõrsil Kasahstani ja Iisraeliga. Himanen ei usu, et vormi hoidmisega hooaja lõpu järel suur probleem on. "Tehtav! Mängud käivad iganädalaselt, seega tempo on peal ja küll see vorm ka püsib," lausus ta.

"Ma arvan, et lisakäiguks on kindlasti väga tugev pink," lausus Himanen. "Ükskõik, kes tuleb mängu, teeb oma mängu väga hästi ära. Tihtilugu toob midagi ka uut, mida vahetusmängijatelt ju alati ootame."