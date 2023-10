Stojkovic pärast kaotust: tippmeeskond peab mängima hästi üle kogu väljaku

Paide läks kohtumist juhtima, aga rohkem väravaid ei löönud, kuigi võimalusi oli. "Rääkida võib paljust, aga kui tahad olla tippmeeskond, siis peame mängima hästi üle kogu väljaku," lausus Paide peatreener Ivan Stojkovic kohtumise järel ERR-ile.

"Esimesel 70 meetril olime väga head, aga kui tahad olla tippmeeskond, siis peame olema head viimasel 30 meetril. Kui tahad Florat võita, tuleb võimalused ära kasutada. Nemad seda tegid ja seetõttu on nemad meistrid."

"Seetõttu oleme meie seal, kus oleme ja peame sellest aru saama," raputas serblane pead. "Sa võid olla esimesel 70 meetri parem, aga asi otsustatakse viimase 30 peal. Oleksime pidanud saama parema tulemuse, aga ei saanud. Peame jätkama tööd ja nii on."

Kuigi Paide võitis avapoolaja, siis Konstantin Vassiljevi ja Mark Anders Lepiku teise poolaja tabamustest saavutas Flora kokkuvõttes kolm punkti väärt võidu. "Olime kohe tagaajaja rollis. Palliga mängisime esimese poolaja päris hästi, lõime päris palju võimalusi," ütles Flora peatreener Jürgen Henn.

"Loomulikult vastased ka - kuigi nad ei saanud võib-olla nii palju palli, aga nende üleminekud olid kiired. Neil oli konkreetne plaan, tekitasid ka mõned väga head võimalused."

"Oli mõlemale poolele väga ründav ja lahtine mäng," võttis Henn matši kokku. "Aga suutsime täna standarditega, millega siin paar päeva tööd tegime... kõige õigemal hetkel kõik toimis."

Ka mängu parimaks valitud Vassiljev tõi välja, et Paide jättis šansid kasutamata. "Meie andsime Paidele liiga palju võimalusi, aga õnneks lõid ainult ühe," lausus ta. "Ma arvan, et meie ründemäng oli täna viimase aja üks parematest. See lõppes kahe väravaga, millega oleme kindlasti rahul."