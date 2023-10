Avapoolaja kaotanud Flora alistas Paide Linnameeskonna

Bubacarr Tambedou viis kümnendal minutil Paide juhtima ja seis 0:1 püsis teise poolaja keskpaigani, mil Konstantin Vassiljev 65. minutil viigistas. Flora võiduvärava lõi 80. minutil Mark Anders Lepik.

Enne mängu:

Flora läheb eelseisvale kohtumisele vastu viiemänguliselt võiduseerialt, Paide on püsinud kaotuseta kolm vooru. Kaks viimast omavahelist mängu on tänavu lõppenud väravateta viigiga, märtsikuus võttis Flora võõrsil võidu.

Neli vooru enne hooaja lõppu on tabeliseisud põnevad – Flora vajab võitu, et püsida tiitliheitluse konkurentsis, Paide soovib suurendada vahet lähimate konkurentide JK Tallinna Kalevi, Nõmme Kalju FC ja Pärnu JK Vapruse ees. Seega kummagi meeskonna jaoks punktikaotuseks ruumi ei jagu.

Mängu avavile kõlab Sportland Arenal laupäeval kell 14.30. Algselt pidi mäng toimuma A. Le Coq Arenal, aga öösel sadanud lume tõttu viidi matš kunstmurule. Kohtumises mõistab õigust Kevin Kaivoja, teda abistavad äärtel Silver Kõiv ja Erkko Liiv ning neljanda kohtunikuna Karl Kena. Videokohtunikena on ametis Marko Liiva ja Tauno Rämson.

"Hooaeg on jõudnud oma lõppfaasi. Iga mäng on meie jaoks justkui finaal. Tõotab tulla väga võitluslik ja intensiivne mäng Paidega. Sellest mängust tahame lahkuda võitjatena. Selleks peame olema meeskondlikult ühtsed ja individuaalselt tugevad," rääkis kohtumise eel Flora äärekaitsja Michael Lilander.

"Valitseva meistriga mängimine on alati väljakutse," tõdes Paide peatreener Ivan Stojkovic. "Ootame nagu alati läbi 90 minuti kestvat rasket lahingut. Oleme selleks mänguks häst valmistunud ja usun, et näitame head jalgpalli. Et saavutada lisaks ka hea tulemus, peame taktikaliselt mängima väga distsiplineeritult ja uskuma oma võimalustesse. "