VIDEO | Petrõkina teenis hooaja esimesel GP-etapil lühikavas neljanda koha

Kevadel MM-il naiste üksiksõidus esikümnesse murdnud Petrõkina teenis oma lühikava eest 65,02 punkti ja jäi esikolmikust viie punkti kaugusele. Tegemist on tema hooaja parima lühikavaga, oktoobri alguses teenis Petrõkina Hiinas 60,93 punkti.

"Mu koreograaf Mark Pillay saatis mulle just sõnumi ja ütles, et ma peaks enda üle uhke olema. Ja olengi. Olin natuke närvis, sest soojendus ei läinud kõige paremini, aga usaldasin treeningutes tehtut ja olen tulemuse üle väga õnnelik," sõnas eestlanna pärast lühikava. "Lombardia Trophy oli hooaja esimene võistlus, see ei ole kunagi lihtne. Nüüd tunnen end juba palju paremini."

Lühikava järel hoiab esikohta belglanna Loena Hendrickx, kes sai 75,92 punkti. Teisel kohal on ameeriklanna Amber Glenn 71,45 punktiga, kolmandal kohal tema kaasmaalane Isabeau Levito 70,07 punktiga. Eestlannale järgnevad kaks jaapanlannat: Mone Chiba teenis 64,24 punkti ja Mana Kawabe kogus 62,80 punkti.

Meeste seas teenis üldvõidu USA-d esindav Ilja Malinin, kes teenis esikoha nii vaba- kui lühikavas. 310,47 punktiga lõpetanud Malinin edestas prantslast Kevin Aymozt (279,09 punkti) enam kui 30 punktiga, kolmanda koha teenis jaapanlane Shun Sato (247,50 punkti).

Naiste vabakava leiab aset Eesti aja järgi pühapäeva hilisõhtul.