Viimaks sobivad uisusaapad saanud Petrõkina valmistub GP-etappideks

Märtsis maailmameistrivõistlustel naiste üksiksõidus esikümnesse murdnud Petrõkina lõpetas kevadel õpingud gümnaasiumis, astus Tallinna Ülikooli tudeerima kehakultuuri, sai 19-aastaseks ja tegi Svetlana Varnavskaja juhendamisel intensiivseid treeninguid, et astuda arengus taas samm edasi.

"Ta on praegu võimsam. Ta sõit on selline, et mõnikord vaatan ja näen, et see on uhke vaadata, kuidas ta sõidab. Ja elemendid on juba kvaliteediga võib-öelda," kiitis treener ERR-ile.

Tallinnas harjutades on tehtud rohkelt läbisõite, et elemendid tuleks välja veel parema kiiruse ja jõuga, sujuvamalt. Koregraaf Alina Boyko jälgib, et kehatöö oleks mõjuv.

"Me tegime suurt tööd, et võtta rohkem hoogu," selgitas EM-i kuues ja MM-i üheksas Petrõkina. "Sellised väiksed detailid, mis teevadki tavalisest sportlasest tippsportlase. Iga sõrm sirutada, siis jalad, võtta hoogu, piruettide kiirus. Sellised väiksed asjad, mis mõjutavad väga palju."

Hüpete, piruettide, sammuseeriate läbimise arvu kergitati treeningutel kordades, et elemendid õnnestuks kavades kvaliteetselt ja puhtalt. "Stabiilselt teha kõik elemendid ära kõrgel tasemel," tähtsustas Varnavskaja. "See on meie eesmärk ja niimoodi terve suve proovisime väga palju sõitu teha."

Uuele hooajale läks Eesti esinumber vastu mullu tehtud vabakavaga ja Kanada koreograafi Mark Pillay seatud uue lühikavaga.

Esimese tõsisema vormiproovi suure publiku ees tegi ta oktoobri alguses, kui saavutas Hiinas Shanghais kutsetega toimunud tugeva koosseisuga võistlustel kolmanda koha isikliku rekordi lähedase 192 punktiga.

"Ma tean, et see ei ole minu maksimum ja tean, et saan teha rohkem," usub Petrõkina. "Selleks võistluseks valmistusin väga tugevalt, ma nii väga tahtsin sõita Hiinasse. Need võistlused olid minu jaoks nii põnevad ja mulle nii meeldisid, sest oli täiesti teine atmosfäär."

Ettevalmistusperioodi algus ei läinud kevadel seejuures sugugi lihtsalt, sest uisusaabaste vahetus oli pikk ja vaevarikas. "Kõik saapad, mis meil olid, ei sobinud," meenutas Varnavskaja.

"Tellisime uued ja proovisime, siis veel kord - see oli väga pikk periood, kus otsisime uusi saapaid. Lõpuks leidsime. Nüüd on kõik korras, kõik sobib ja jalad ei valuta."

Petrõkina vaevles erinevate variantidega treeningutel pea kaks kuud, enne kui sai Itaalia firmalt juunis sobiva paari. Tagala kindlustamiseks on tal nüüd kodus ka uus varupaar olemas.

"Lihtsalt mulle sobivad ainult Rispordid. Leidsime kuskilt ühe paari ja praegu Risport tegi minu jaoks, vaid mulle, veel paari," lausus Petrõkina. "Proovisin neid kodus, väga sobivad. Kui nende uiskudega, mis mul on, läheb midagi halvasti, siis vahetan neid.

Ettevalmistusperioodil õnnestus tal käia lihvimas oma sõiduoskusi Madridis varasema Hispaania medalimasina Javier Fernandeze korraldatud laagris, kus nõu jagasid maailma tipptreenerid ja tiitlivõistluste medalistid.

"Seal olid Javier Fernandez, Florent Amodio, Brian Orser ja Tracy Wilson ning sel aastal tuli ka Nathan Chen," loetles Petrõkina. "Temaga oli ka väga põnev teha trenni, sest midagi uut. Palju erinevaid harjutusi. Töötasime uisuoskuse taseme tõstmisega. Oli selline väga hea atmosfääriga laager, mis mulle väga meeldis."

Lähinädalate jooksul teeb Petrõkina stardid rahvusvahelise uisuliidu grand prix etappidel USA-s ja Hiinas, esimene vormitipp peaks saabuma jaanuaris, kui Kaunases jagatakse Euroopa meistrivõistluste medaleid.