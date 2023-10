Man Utd naiskond debüteeris Meistrite liigas viigiga

Läinud hooajal Inglismaa kõrgliigas teise koha saavutanud United leppis Meistrite liiga viimase eelringi avamängus Pariisi Saint-Germaini vastu 1:1 viigiga. Pärast väravateta lõppenud avapoolaega läks PSG kohtumist 54. minutil juhtima, kui skoori tegi Tabita Chawinga. United andis vastulöögi veerand tundi hiljem, mil jala sai valgeks Prantsusmaa koondislane Melvine Malard.

Unitedi peatreener Marc Skinner ütles pärast mängu, et tema võistkond kuulub Meistrite liigasse. "Ma usun, et suudame neid Pariisis võita. Me kuulume sellele tasemele, selles ma ei kahtle. Teine poolaeg näitas seda. Oleme ikkagi Manchester United, suudame ükskõik keda võita," lausus Skinner.

Korduskohtumised toimuvad järgmisel nädalal. Põhiturniirile pääseb 12 naiskonda, kes liituvad otsepääsme saanud tiitlikaitsja ja Hispaania meistri Barcelonaga, Inglismaa meistri Chelseaga, Saksamaa meistri Müncheni Bayerniga ning Prantsusmaa meistri Lyoniga. Eesti meister Tallinna FC Flora pudenes konkurentsist kvalifikatsiooniturniiri esimeses ringis.

Teised tulemused:

Valur - St. Pölten 0:4

Frankfurdi Eintracht - Praha Sparta 5:0

Paris FC - Wolfsburg 3:3