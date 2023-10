Käärikul võitis Differt, naised valmistuvad olümpia valikvõistlusteks

Põhjamaade meistrivõistlused tõid Käärikule 11 riigi rohkem kui 800 vehklejat. Seejuures jäid võistlused laupäeval elektrikatkestuse tõttu pooleli, aga pühapäeval veheldi turniirid lõpuni.

Kuldmedalite arvult oli edukaim riik Eesti. Seejuures tasub arvestada, et kolmest vehklemisdistsipliinist tegeletakse Eestis maailmatasemel vaid epeega. Põhjamaade meistrivõistlustel selgusid aga medalivõitjad ka floretis ja espadronis.

Eesti epeenaiskond tuli meistriks koosseisus Julia Beljajeva, Nelli Differt, Irina Embrich ja Kristina Kuusk. Võistkonnavõistlus möödus pigem pingevabas meeleolus, kui vastased alistati 22 ja 15 torkega.

Nimetatud nelik ja Erika Kirpu olid Käärikul enne võistlusi ka laagris. Katrina Lehis ja Veronika Zuikova laagris ei käinud, kuid Põhjamaade meistrivõistlustel osalesid.

"Harjutasime just aja peale vehklemist, mis on võistkonnavõistluses hästi oluline. Taktikaline nüanss, mis võib ka edu tagada – sellega tegelesime," kommenteeris tänavune EM-pronks Nelli Differt.

Kui Differt alustab hooaega heast seisust, siis Kristina Kuuse ettevalmistust mõjutas vigastus. Olümpiale tuleb aga jõuda, nui neljaks.

"See hooaeg tuleb raske – ma ei hakka valetama – meid ootavad väga rasked matšid. Ja me ei saa kuskil järele anda," sõnas Kuusk. "Kõik naised peavad endast maksimumi andma, sest olümpiakoht tuleb ära võtta. Kes seal lõpuks on? Me ei tea, ei ole vahet, aga selge on see, et kõik peavad endast maksimumi andma."

Olümpiavõitja Julia Beljajeva täiendas: "Ees ootavad neli väga olulist MK-etappi olümpiakvalifikatsioonis. Praegu hakkame igal pool laagrites käima ja meil on väiksemad turniirid – satelliitturniirid. Ja Põhjamaade meistrivõistlused, mis on pigem ettevalmistus suuremateks etappideks."

Alaliit on seisukohal, et olümpiale jõudmiseks läheb tarvis kõigi heal tasemel naiste abi. Pariisi pääsme lunastamiseks vajab naiskond suuri õnnestumisi. "Meil on võimalus. Mitte vehklemisliidu soovunelm, vaid see on objektiivne analüüs," lausus Eesti vehklemisliidu president Peeter Järvelaid.

"Iga maailmakarikaetapp toob võitjale 64 punkti. Nii et meil on vaja Šveitsist mööda minna ja meil on vaja Ukrainast mööda minna. Sisuliselt."

"Tegelikult on praegu niimoodi: kuni 31. märts, kui Hiinas lüüakse see kell kinni, peab olema meil seitse sportlast, kes on absoluutselt ühtemoodi valmis. Ei saa olla, et kellegi potentsiaal on täna suurem. Seda ei saa olla."

Katrina Lehis andis sellise signaali, et tema ei taha võistkonnas vehelda, kui Kaido Kaaberma võistkonda juhib. Kas te olete suutnud neid osapooli lepitada, et kui Kaido Kaaberma palub Lehisel vehelda naiskonnas, siis Lehis tuleb naiskonda?

"No ma arvan küll, jah. Ma arvan küll," vastas Järvelaid. "Siin tuleb unustada kõik tülid. Ja võimalikult palju ühistreeninguid. Ja mitte ükski riik enne olümpiat ei vaheta peatreenerit."