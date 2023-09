Heategevuslikul teatejooksul osales rekordarv noori

Liikumisvõime kaotanud laste heaks oli reedel üle Eesti 28 eri paigas jooksmas rekordarv osavõtjaid ehk enam kui 13 500 õpilast. Soojendust viisid lastele läbi sportlased ja Tallinna lauluväljakul olid nendeks maailmameistrist slackliner Tauri Vahesaar ja Eesti kiireim mees Karl Erik Nazarov, kes ka ise kunagi heategevuslikul teatejooksul osalenud.

"Mäletan üsna eredalt kuuendas klassis, kui Vabaduse väljakul jooksin. Elueest jooksin seal ühe ringi ümber väljaku ja eks see jääb mulle eluks ajaks meelde," meenutas Nazarov.

"Mul oli lapsena üsna sarnane olukord, et lihtsalt läksin klassiga võistlema, aga täna kui ühistranspordiga siia tulin ja lastega koos olin, siis jäin korra oma mõttesse ka, et see jooks on tegelikult suurema eesmärgiga ja heategevusega. Eks ma arvan, et see lastele jõuab kohale, kui on nii-öelda tagant järele vaadata," lisas sprinter.

Tervitussõnad koos stardipauguga andis laulukaare all vabariigi president Alar Karis, kes esitas ühtlasi noortele huvitava väljakutse. "Väljakutse on väga lihtne. Nii palju ja nii kaua, kui oled nutitelefonis, nii kaua ja nii palju tuleb siis päeval ka liikuda. Kui kõike ei jõua, siis pool saad ikka ära teha. Et ikka lapsed hakkaksid vaatama, tihti on pandud neile kellad peale. Vaadake kui palju olete nutitelefonis olnud ja siis välja liikuma," rääkis president Karis.

Kõik soovijad saavad toetada Teatejooksul osalevate laste panust ning Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse tegevust, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE 451010220268957228 märksõnaga Teatejooks. Rohkem infot leiab siit.

Heategevuslik Teatejooks oli ühtlasi avaüritus Euroopa Spordinädalale Eestis.