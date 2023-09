Rumeenia huligaanid toovad oma jalgpalliliidule tõenäoliselt karistuse

Rumeenia poolehoidjatele pannakse süüks provokatiivseid hõikeid. Nimelt skandeerisid osad pealtvaatajad "Serbia, Serbia" ja tribüünidel võis näha ka plagu kirjaga "Kosovo on Serbia".

Peamiselt albaanlastega täidetud Kosovo kuulutas end 2008. aastal ühepoolselt iseseisvaks, aga Serbia peab territooriumi oma rahvuse sünnikohaks. Tänasel päeval elab Kosovos küll 92 protsenti albaanlasi ja vaid kuus protsenti serblasi.

Kosovo iseseisvust tunnustab sada riiki, aga Rumeenia kuulub käputäie Euroopa Liidu riikide hulka, kes seda ei tee.

Lisaks plagule kirjaga "Kosovo on Serbia" laotati areenil lahti ka plagu kirjaga "Bessaraabia on Rumeenia". Tegemist on tänasel päeval Moldova ja Ukraina vahel jaguneva piirkonnaga, mis kuulus aastatel 1918-1940 Rumeenia koosseisu.

Provokatiivsete hõigete ja solvava iseloomuga sõnumite kõrval paneb UEFA rumeenlastele süüks ka erinevate esemete loopimist väljakule, samuti pürotehnika kasutamist ja avalike juurdepääsuteede blokeerimist.

Vahepeal 50 minutiks katkestatud kohtumise võitis Rumeenia 2:0.