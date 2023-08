Jürgen Henn: lõpuks tuli klassivahe ikkagi välja

Flora peatreener Jürgen Henn andis mängule oma hinnangu. "Ma arvan, et lõpuks tuli see klassivahe ikkagi välja, püüdsime, mis me püüdsime siin seda võitu ja väravat kätte saada. Teadsime, et peame ründama ja see andis kindlasti mingid võimalused vastastele kätte, kuna neil tekib rohkem ruumi ja nad on individuaalselt osavamad. Olime selleks valmis ja teadsime, et peame palliga julgemad olema, aga sealt võivad tekkida jälle mingid eksimused, aga loomulikult need millest väravad tulid, need olukorrad olid näiliselt liiga lihtsad. Sealt edasi mängisid vastased väga targalt ja hoidsid ennast tagasi," võttis Henn mängu kokku.

Ebaõnnestunud eurosari sai selle mänguga paraku läbi. "Ma arvan, et Eesti klubidele on see väga määrav see, kellega sa mängid. Hetkel ei ole Poola ega Rumeenia meister meile jõukohane," võrdles Henn erinevaid hooaegu Konverentsiliigas.