Madridi Reali esikinnas sai raske põlvevigastuse

Real teatas ühismeedias, et Courtois'l on vasaku põlve eesmise ristatisideme (ACL) vigastus ja läheb lähipäevil operatsioonile. Nii tõsise vigastuse puhul on tõenäoline, et belglast sel hooajal väljakul ei näegi.

Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul on Real alustanud otsinguid uue väravavahi palkamiseks. Hetkel on Reali varuvariandiks Ukraina koondislane Andri Lunin, kes on viie hooaja jooksul meeskonna väravasuul seisnud 17 kohtumises.

Real Madrid are prepared to enter the market for new goalkeeper, looking for an opportunity to cover Courtois's absence. ⚪️⚠️ #RealMadrid — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

Real alustab uut liigahooaega laupäeval, kui võõrsil minnakse vastamisi Bilbao Athleticuga.