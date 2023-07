Vehklemisliit muutis matšijärgsed käepigistused valikuliseks

FIE teatas reeglimuudatusest laupäeva hilisõhtul ning edaspidi võivad vehklejad matši lõpetada ka ilma käepigistuseta. "Vastasseisu lõppedes lähevad vehklejad taas en garde positsiooni ja tervitavad oma vastast, kohtunikke ning publikut enda mõõgaga. See tähendab matši lõppu," sõnas FIE reeglitekomitee esindaja Bruno Gares.

Harlan alistas neljapäeval MM-i põhiturniiri avaringis neutraalse lipu all võistleva Anna Smirnova 15:7. Venelanna käe surumise asemel soovis Harlan rajalt lahkuda mõõgaterasid puudutades ehk nii, nagu on agressorriikide sportlastega mängides üle võrgu reketeid puudutanud mitmed Ukraina tennisistid.

Smirnova polnud aga nõus seda tegema, hoidis 50 minutit kohtunikega rääkides võistlust pausil ning esitas hiljem rahvusvahelisele vehklemisliidule protesti, viidates, et ukrainlanna ei käitunud lugupidavalt. Harlan enam turniiril ei võistelnud.

Päev hiljem saatis Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) ukrainlannale kutse järgmise aasta Pariisi olümpiamängudele, teatades, et kui ukrainlannal ei õnnestu OM-ile läbi eelvõistluste pääseda, eraldatakse talle lisakoht.

"Vaatamata vihale, mida minu tiim ja mina oleme viimase 24 tunni jooksul tunda saanud, on meil nüüd käes esimene tulemus," kirjutas sotsiaalmeedias Ukraina spordiminister Vadõm Huttsait. "Töö jätkub, et Olha tulevaste võistluste jaoks must kaart tühistada ning vältida sarnaseid olukordi ka teistel spordialadel."