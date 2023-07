ROK kutsus Vene vehklejaga kätlemisest loobunud ukrainlanna olümpiale

Harlan alistas espadroni individuaalturniiri avaringis neutraalse lipu all võistleva Anna Smirnova 15:7. Venelanna käe surumise asemel soovis Harlan rajalt lahkuda mõõgaterasid puudutades ehk nii, nagu on agressorriikide sportlastega mängides üle võrgu reketeid puudutanud mitmed Ukraina tennisistid.

Smirnova polnud sellega nõus, hoidis 50 minutit rajal istudes edasist võistlust kinni ning esitas seejärel protesti, mis rahuldati. Vehklemises on matšijärgne käesurumine kohustuslik, vastasel korral ootab nn must kaart ning diskvalifitseerimine. Ukrainlanna asemel pääses 16 parema sekka bulgaarlanna Yoana Ilieva.

Reedel saatis ROK Harlanile kutse osaleda järgmise aasta Pariisi olümpiamängudel, teatades, et kui ukrainlannal ei õnnestu OM-ile läbi eelvõistluste pääseda, eraldatakse talle lisakoht. "Võib olla kindel, et ROK on nendel erakordselt keerulistel aegadel jätkuvalt solidaarne Ukraina sportlaste ning Ukraina olümpialiikumisega," lisati organisatsiooni presidendi Thomas Bachi poolt allkirjastatud kutses.

"Vaatamata vihale, mida minu tiim ja mina oleme viimase 24 tunni jooksul tunda saanud, on meil nüüd käes esimene tulemus," kirjutas sotsiaalmeedias Ukraina spordiminister Vadõm Huttsait. "Töö jätkub, et Olha tulevaste võistluste jaoks must kaart tühistada ning vältida sarnaseid olukordi ka teistel spordialadel."