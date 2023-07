Hollandlased kaebavad MM-i amatöörliku korralduse üle

Treeningväljakut, mis on määratud Hollandi naiskonnale, kasutatakse ka kriketiväljakuna, mistõttu on pinnas seal kõvem kui klassikalisel jalgpalliväljakul. Naiskonna peatreener Andries Jonker kardab, et jalgpallurid võivad endale väljakul viga teha.

"Kui kolmapäeval siia jõudsime, ei mahtunud mulle pähe, mis asi see siin on. Esimene mõte oli, et ma ei kavatse siin trenne läbi viia," sõnas Jonker. "Tahame, et meie esimene mäng Portugaliga oleks edukas. Tahame, et meie ettevalmistus oleks kõrgeimal tasemel, soovime kõrgel tasemel turniiri. Lisaks sellele peame end ka tippvõistkonnaks, kuid selline olukord ei sobi. See on kõrgklassi amatöörlus," jätkas ta.

Hollandi alaliit esitas FIFA-le mitu pretensiooni väljaku seisukorra kohta, kui hollandlased käisid oktoobris ja veebruaris väljakut üle vaatamas. "Kui sel väljakul kukkuda põlve või õla peale, võib tulla suur probleem. Sprintides pole see kate hea lihastele ega kõõlustele," ütles Jonker.

Hollandi esimene mäng on 23. juulil Portugali vastu. E-alagruppi kuuluvad ka valitsev maailmameister USA ning Vietnam.