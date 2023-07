Märten Kuusk: ootame palju publikut meid staadionile toetama

Kogenud kaitsja andis mõista, et nädal puhkust kulus tervele võistkonnale marjaks ära. Selle käigus said mehed taastuda, esimest mängu analüüsida ning erinevaid olukordi läbi mängida - kõik andsid hea aluse, et teisipäevasele mängule julgelt vastu minna. Lisaks sellele andis Kuusk mõista, et Rakowist peaks pärast esimest mängu ka selgem pilt ees olema.

Flora astub mängule vastu küll 0:1 kaotusseisus, kuid Kuusk tundis, et kõik pole veel läbi, viidates sellele, et Flora on ka varem olnud euromängudes tagaajajaks, võistkond on sellisest olukorrast ka edukalt välja tulnud. Kõige tähtsam on 27-aastase arvates, et kogu võistkond usuks enda võimetesse, tervesse meeskonda ning võistkonna mänguplaani. Kuuse arvates on kõik võimalik - peaasi, et võistkond annaks ise endast parima ja kõik mängiks julgelt.

Kuusk arvas, et esimeses mängus saadi kaitses hästi hakkama, kuid võimaluste tekitamine, palliga mängimine ja vastaste survestamine võiks teises mängus paremini õnnestuda.

Kuusk leidis, et teises mängus võib neid aidata koduväljakueelis: "Ootame palju publikut meid staadionile toetama. Eelnevad aastad on näidanud, et kodus oleme tugevad ja võib-olla ka enesekindlamad. Eriti, kui esimene mäng on võõrsil mängitud, teame, et siin saame all-in minna ja vajadusel kõik välja panna. Arvan, et mingit sorti eelis nagu on," sõnas Kuusk ERR-ile antud intervjuus.

Meistrite liiga esimese eelringi korduskohtumine Flora ja Czestochowa Rakowi vahel algab teisipäeval A. Le Coq Arenal kell 20.00. Mängule saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekande vahendusel.

Juhul kui FC Flora suudab poolakad alistada, ootab meeskonda Meistrite Liiga teises eelringis võitja paarist Lincoln Red Imps (Gibraltar) - FK Qarabag (Azerbaidžaan) paari võitja. Avakohtumise võitis FK Qarabaq võõrsil tagajärjega 2:1, korduskohtumine leiab aset kolmapäeva õhtul.

Allajäämise korral jätkab FC Flora mänge Konverentsiliiga kolmandas eelringis.